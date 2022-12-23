Horarios de transporte y otros servicios que funcionan este 25 de diciembre

Varios servicios se ven afectados y con horarios especiales este 25 de diciembre.

Uno de los más notorios es el transporte. Respecto a esto, la Intendencia de Montevideo (IMM) informó que se pueden ver los horarios especiales de los ómnibus ingresando a este link. En el sitio web, se deberá seleccionar una línea de ómnibus y además optar por "Horario especial - Día de Navidad".

En cuanto a los servicos interdepartamentales, Cutcsa facilita una página web en la que se pueden buscar los horarios de este domingo, y Copsa cargó un documento con los horarios de todas sus líneas para hoy.

En tanto, el gerente general de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, estimó días atrás en conversación con El País que la baja en la cantidad de coches será de un 50% este domingo.

También puntualizó que habría una "disminución notoria" en la demanda por los típicos viajes al interior en estas fiestas.

Más servicios

La comuna capitalina informó que los cementerios estarán abiertos este domingo en el horario de 08:00 a 17:00.

El servicio de recolección de residuos en contenedores y la recolección manual y limpieza de ferias, que operó hasta la tarde de este sábado, se restablecerá este domingo a las 22:00.