Alerta de estafa: BCU advierte por publicidad falsa que utiliza la imagen del presidente e invita a invertir

Redacción El País

El Banco Central del Uruguay (BCU) advierte que circula una publicidad falsa que utiliza la imagen institucional y de sus nuevas autoridades para cometer estafas.

Se trata de una falsa publicidad online que, imitando el formato de las coberturas periodísticas, le da "recomendaciones de inversiones" a los usuarios y utiliza para ello la imagen de Washington Ribeiro, nuevo presidente del Directorio del BCU.

Pero en realidad este organismo "no interviene en la operativa comercial; no participa en el ofrecimiento de productos o servicios; no patrocina a ninguna entidad, no realiza publicidad ni recomendación alguna sobre inversiones en plataformas o sitios de inversión", según aclara.

"Se exhorta al público a tener extremo cuidado respecto a ofrecimientos de dinero o inversiones que se presentan como si fueran promovidos por el BCU, ya que se trata de operaciones fraudulentas", indica la comunicación oficial.

El organismo añade que estas comunicaciones fueron denunciadas "ante las autoridades competentes en materia de seguridad de la información".