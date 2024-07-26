"Tuvimos un Banco Central de puertas abiertas", dijo Diego Labat, renunciante presidente del banco emisor

El hasta ahora presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, dio cierre a su gestión, agradeciendo por su tiempo al frente de la institución, en un acto en la sede del organismo, con la presencia de autoridades nacionales, entre ellos la vicepresidenta Beatriz Argimón, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, el candidato a la presidencia Álvaro Delgado, y el canciller Omar Paganini.

Labat afirmó: "Tuvimos un Banco Central de puertas abiertas", hizo énfasis en la continuidad de la política de la institución, siempre con mejoras no refundacionales a lo largo de su historia, y en los logros de su gestión sobre todo la baja de los niveles de inflación, hoy en 4,9% en doce meses.

Agradeció "por la confianza" al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en primer lugar, y siguió reconociendo el apoyo de una larga lista de profesionales e instituciones que lo acompañaron en su período.

Labat resumió los ejes del trabajo del BCU que lideró, centrados en tres líneas de acción: política monetaria, sistema financiero y gestión del banco.

Destacó al BCU como "una de las mejoes instituciones del Estado" y, al final, selló con un voto de confianza al futuro de la institución. "El Directorio que sigue va a ser un gran Directorio", afirmó.

Washington Ribeiro, que asume la presidencia del BCU, también agradeció, en primer término, al presidente de la República, entre otras autoridades nacionales y del central, destacó que Uruguay tiene un "gran capital financiero" y repasó también algunos logros de la gestión anterior de la que fue parte como vicepresidente del central, en especial la inflación, reestructuración de la deuda y educación financiera.

Diego Labat se sumará al equipo de Álvaro Delgado y, si el candidato nacionalista gana en las próximas elecciones nacionales, promete como ministro de Economía y Finanzas. No obstante, durante el acto ceremonial, no hizo ninguna mención al respecto.