1° de mayo: Gremial Única del Taxi informó que habrá servicios "con normalidad"

COMUNICADO

"No habrá un horario de corte en la noche del sábado hacia la madrugada del domingo 1° de mayo", aseguró la central que nuclea a propietarios.

Tras el anuncio del sindicato del Taxi (Suatt), y de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) respecto a que no trabajarán el 1° de mayo, la Gremial Única del Taxi informó este viernes que en el Día de los Trabajadores se brindará el servicio "con normalidad" a través de la app Voy en Taxi, así como Radio Taxi 141 y Radio Taxi Montevideo 1711.

El colectivo que nuclea a los propietarios de taxis indicó que se buscará "atender las demandas y las necesidades de los ciudadanos" de Montevideo "por todos sus medios de comunicación", que son teléfono, aplicación, página web, SMS y Telegram.

"El servicio se prestará con normalidad y no habrá un horario de corte en la noche del sábado hacia la madrugada del domingo 1° de mayo sino que habrá continuidad del servicio", remarcó la gremial.

Incluso puntualizaron en el comunicado que quienes necesiten taxi para el 1° de mayo podrán pedirlo desde hoy viernes en adelante. Ya se cuenta con un "listado de choferes que se han anotado previamente para cumplir con los servicios ya solicitados por empresas y servicios de salud".

