Vacunatorios funcionarán en horario habitual este jueves, día de paro general

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este miércoles que los vacunatorios donde se brindan las dosis contra el COVID-19 mantendrán su funcionamiento normal este jueves, mientras se desarrolle el paro general de 24 horas establecido por el Pit-Cnt.

COMUNICADO | Ante las consultas que hemos recibido, se informa a la población que mañana jueves 17 de junio, los vacunatorios estarán funcionando en su horario habitual. pic.twitter.com/XpxO8jbSPS — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) June 16, 2021

En los últimos días se generó una polémica por la afectación que el paro podría generar a la vacunación en medio de la pandemia y desde el Pit-Cnt se dijo que cuidarían especialmente que esto no ocurriera.



También la disponibilidad de transporte era uno de los puntos que estaban bajo la lupa, ya que si los sindicatos adherían y no brindaban servicios se vería afectada la posibilidad de los usuarios de llegar a los vacunatorios.



Sin embargo, según resolvió la Unott, en Montevideo habrá servicio normal de Cutcsa y de COME. Los sindicatos del taxi, interdepartamentales y suburbanos paran y las cooperativas tendrán algún servicio especial brindado por trabajadores que decidieron no adherir a lo resuelto por Ascot.