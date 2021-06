Cómo funcionará el transporte durante el paro general del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El servicio de transporte se verá resentido este jueves a causa del paro general impulsado por la gremial sindical Pit-Cnt "contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo".

Urbanos

Las empresas Cutcsa y COME resolvieron adherir al paro, pero trabajarán como un día norma, informó a El País Miguel Marrero, integrante del ejecutivo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).



Las cooperativas UCOT y Coetc, nucleadas en la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) adhieren al paro general,. Sin embargo, según informó a El País Viviana Pizzano, integrante del sindicato, habrá servicio especial, que estimó en 75% de la flota.



Según Pizzano, un grupo de trabajadores juntó firmas con el objetivo de no detener el servicio durante la jornada. "Me encargué de juntar firma por firma personalmente con cada compañero", indicó.



Interdepartamentales y suburbanos

Los ómnibus interdepartamentales, que salen de la terminal Tres Cruces, realizarán el paro de 24 horas.



En los surbubanos, que parten desde la terminal de Río Branco, Copsa y Cita pararán durante toda la jornada, mientras que Tala - Pando y Casanova mantendrán servicios especiales.

Taxi

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único del Taxi (Suatt) resolvieron adherir a la medida gremial y pararán durante toda la jornada. En cambio, la Gremial Única del Taxi, conformada por los propietarios, anunció que trabajará en forma normal.



La medida de paro generó polémica en diversas esferas de la sociedad, debido a que la falta de transporte podría generar complicaciones a quienes tienen que vacunarse ese día.



Según informó la central sindical, se garantizará la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia.



Además, el Ministerio de Salud Pública informó que los vacunatorios estarán abiertos en su horario habitual.