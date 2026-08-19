Sociedad Uruguaya de Cirujanos Pediátricos respaldó a exjefe de Neurocirugía tras renuncia al Pereira Rossell

La Sociedad Uruguaya de Cirujanos Pediátricos respaldó al neurocirujano Gonzalo Costa, que renunció a su cargo como jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell el pasado viernes, en medio de denuncias por presuntas irregularidades.

Desde la organización exhortaron a las autoridades a "encontrar soluciones mediante el diálogo" y se ofrecieron a actuar como intermediarios. Carlos Kierszenbaum, presidente de la organización, destacó la trayectoria del especialista y aseguró que su trabajo fue clave para el desarrollo de la neurocirugía pediátrica en el Pereira Rossell.

Centro Hospitalario Pereira Rossell. Foto: Ignacio Sanchez/El País.

"Nos solidarizamos con el doctor Costa porque es un profesional que ha dado muestras cabales de interés y ha fortalecido y creado el Departamento de Neurocirugía Pediátrica en el Hospital Pereira Rossell que ha desarrollado procedimientos que han sido de punta en todos estos años", afirmó a El País. Además, señaló que ha trabajado desde hace muchos años junto a Costa con pacientes complejos.

Kierszenbaum insistió en la necesidad de "encontrar una salida consensuada". "Creemos que tiene que haber diálogo. Tiene que ser una situación negociada, se tiene que charlar y se tiene que resolver, porque el objetivo es que los niños tengan la mejor calidad de atención posible", expresó.

"Exhortamos a las partes a encontrar caminos de solución y nos ofrecemos como intermediarios para que eso ocurra. Nuestro objetivo y nuestro desvelo es dar la mejor atención posible a los niños", agregó.

Puerta de entrada del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Los detalles de la renuncia: "Sobrevolamos la omisión de asistencia"

"Desde hace varios meses sobrevolamos la omisión de asistencia", denunció Costa en una carta enviada a sus colegas, que difundió Así Nos Va (Radio Carve) y a la que accedió El País, donde además se denunció la presunta falta de insumos en el hospital pediátrico público de referencia a nivel nacional.

Costa denunció que desde el año pasado tuvieron que “suspender coordinaciones por no contar con elementos básicos”, tales como “cabezal de pinchos, elementos anti escaras y para posicionar los niños,hemostáticos, instrumental microquirúrgico adecuado, microscopio quirúrgico, disponibilidad de estudios de neuroimagen en sala de operaciones, aspiración central insuficiente, y una infinidad de etcéteras que no vienen al caso”, acotó el médico.

“En cirugías de urgencia de niños muy graves, con hipertensión endocraneana descompensada no hemos contado con los elementos mínimos para poder realizar la evacuación del hematoma, por ejemplo. No se reponen instrumentos, no se compran los insumos básicos, no se generan recursos humanos”, añadió Costa.

El neurocirujano contó en la misma misiva que envió notas a la dirección y que le indicaron: “está todo arreglado”, “no se va a morir ningún niño”, “tu trabajo lo hace cualquier neurocirujano”, “no depende de mí”, planteó.