SMI incorpora nuevas tecnologías y brinda tratamientos odontológicos tanto para socios como no socios

Una persona, sea o no socia de SMI, puede hoy llegar al Centro Odontológico Interdisciplinario (COI) a través de WhatsApp, acceder a una primera consulta diagnóstica sin costo y obtener un plan inicial de tratamiento con presupuesto incluido. Ese circuito resume parte de la evolución de un centro que, desde su inauguración el 30 de noviembre de 2023, buscó concentrar distintas especialidades y sumar herramientas para ofrecer una respuesta completa, integral y coordinada.

La propuesta, que cumple ya tres años, se apoyó en la trayectoria previa de SMI en odontología, pero este nuevo paso implicó un cambio de escala y de funcionamiento: una clínica diseñada específicamente para esta atención, con seis consultorios y un modelo interdisciplinario.

"Para nosotros el paciente es el protagonista. Abordamos los tratamientos de forma integral y el propio paciente también interviene en algunas de las decisiones asistenciales", explicó la doctora Laura Besenzoni, directora técnica del COI.

Consulta inicial sin costo y abierta a todo público

La atención en el COI no está limitada a los socios de SMI. Aunque la mayoría de sus pacientes pertenecen a la institución, el centro fue concebido desde su apertura como un servicio para todo público.

El primer contacto puede realizarse por WhatsApp, al 094 172 432. Según Besenzoni, la coordinación es personalizada: un asesor recibe la consulta, identifica la necesidad y acompaña el ingreso al centro.

En esa primera instancia, que no tiene costo, se realiza una evaluación diagnóstica y se plantea un esquema inicial de tratamiento junto con un presupuesto. Si el paciente decide continuar, se coordinan las consultas con los especialistas necesarios y el plan se ajusta a las características particulares del caso.

Escáneres, Invisalign y láser: nuevas tecnologías para tratar y planificar

Nuevas tecnologías en el COI del SMI

La evolución del COI también estuvo marcada por la incorporación de tecnología y nuevas alternativas terapéuticas. En los últimos años se sumaron escáneres intraorales y otras herramientas digitales que permiten planificar casos complejos y simplificar procedimientos frecuentes.

Los escáneres, por ejemplo, permiten sustituir en determinados tratamientos las tradicionales pastas de impresión utilizadas para confeccionar incrustaciones o coronas.

Para el paciente, esto puede traducirse en una experiencia más confortable; para el equipo, en información digital que facilita la planificación y el intercambio entre especialistas.

A ese desarrollo se agregan la implantología y los alineadores con Invisalign. En este último caso, las ortodoncistas pueden proyectar digitalmente el tratamiento y definir objetivos desde el comienzo. El centro también mantiene la ortodoncia convencional con brackets, por lo que la elección se realiza según las necesidades de cada caso y en diálogo con el profesional.

Otra incorporación es la terapia láser, con aplicaciones en el abordaje del dolor, procedimientos sobre tejidos blandos y apoyo en tratamientos cosméticos. Besenzoni destacó especialmente su uso preventivo en pacientes oncológicos que pueden desarrollar mucositis bucal como consecuencia de tratamientos farmacológicos o de radioterapia.

"Nuestro objetivo es ampliar el abanico terapéutico y por eso siempre estamos en continua formación, buscando incorporar equipamiento y técnicas nuevas", señaló Besenzoni y agregó: "Una vez más, SMI demuestra estar en la vanguardia a nivel mutual. Innovando y ofreciendo servicios de primera calidad en un área asistencial tan fundamental como lo es la odontología".

COI en el SMI

La interconsulta como parte del tratamiento

Más allá del equipamiento, el modelo del COI se apoya en reunir distintas especialidades odontológicas sobre un mismo caso. La digitalización de los estudios facilita esa coordinación y la organización de los seis consultorios permite realizar interconsultas presenciales cuando es necesario.

“Para un profesional, la seguridad que aporta la interconsulta o incluso la segunda opinión de otro colega frente a un caso complejo tiene tanto valor como para un paciente”, señaló Besenzoni.

El objetivo es evitar que cada tratamiento avance de forma aislada. Frente a una necesidad que involucra más de una especialidad, el equipo puede discutir alternativas y presentar al paciente distintas posibilidades terapéuticas antes de definir el camino a seguir.

Para culminar, su directora técnica expresó: “El COI hoy día es la única clínica odontológica mutual para la atención interdisciplinaria de personas que busquen una respuesta integral para sus necesidades terapéuticas”. Además, hizo hincapié en el respaldo de SMI: “Nos hace fuertes y les asegura a las personas que nos eligen la seriedad y la continuidad de sus tratamientos a lo largo del tiempo. La solidez que se encuentra al formar parte de una institución tan importante y abarcativa como el SMI es uno de nuestros diferenciales”.