La atención de un niño puede comenzar con una consulta telefónica, continuar con una visita médica a domicilio o requerir la intervención de un especialista. En situaciones de mayor complejidad, también puede implicar una internación o el ingreso a cuidados intensivos. Contar con estos distintos niveles de atención dentro de una misma institución, y con equipos específicamente dedicados a la población pediátrica, es uno de los principales aspectos que distinguen la propuesta asistencial del Servicio Médico Integral (SMI).

Su departamento de Pediatría abarca desde la planificación del embarazo y la gestación hasta el nacimiento, crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes de hasta 15 años (momento en el que pasan a medicina general). A través de una estructura que se apoya en policlínicas, emergencia, internación, cuidados intensivos pediátricos y neonatales, odontología pediátrica y distintas especialidades, la institución procura dar respuesta a las necesidades de cada etapa y de cada individuo.

“La familia llama al SMI y el SMI le resuelve”, resumió el doctor Guillermo Naya, jefe de Áreas Criticas Pediátrico – Neonatológico, al explicar el funcionamiento de este modelo, en el que la orientación inicial permite determinar qué tipo de atención necesita cada paciente.

Doctor Guillermo Naya, jefe de Áreas Criticas Pediátrico – Neonatológico

El primer contacto puede establecerse mediante la orientación telefónica brindada por pediatras. Algunas situaciones sencillas, como una consulta sobre la dosis de un antitérmico, pueden resolverse por esa vía. En otros casos, el profesional indica una consulta en policlínica, coordina la atención de un pediatra a domicilio o deriva al paciente a emergencia, según la situación clínica.

La institución dispone, además, de consultas pediátricas domiciliarias sin costo (para socios Fonasa), tanto mediante el servicio de pediatra de radio como de urgencia, y de sectores policlínicos exclusivos para niños y adolescentes en todas sus sedes.

Espacios diferenciados y atención especializada

La separación física entre los sectores pediátricos y los destinados a adultos constituye un aspecto importante de la organización asistencial. Para Naya, responde a las particularidades de las enfermedades infantiles, especialmente las infecciosas, y también a la necesidad de ofrecer un entorno apropiado para los pacientes más pequeños.

“La emergencia pediátrica tiene que estar en un área completamente diferente a la emergencia adulta”, sostuvo, y destacó que este criterio se extiende también a las consultas policlínicas.

Cuando un niño requiere internación, SMI dispone de un sector de cuidados moderados pediátricos dentro de su sanatorio, así como de un CTI Pediátrico exclusivo para aquellos pacientes que necesitan una asistencia de mayor complejidad.

Una de sus principales características es la cercanía entre las distintas áreas asistenciales, que facilita el acceso a tratamientos y procedimientos sin necesidad de recurrir a traslados hacia otros centros para las prestaciones disponibles en la institución.“Desde la emergencia pasás a la sala, eventualmente al CTI o al block quirúrgico. Eso es una tranquilidad absoluta”, explicó Naya, al referirse a la importancia de esta infraestructura para las familias que atraviesan una situación de enfermedad grave de sus hijos.

La institución cuenta también con recursos de diagnóstico como resonancia magnética, tomografía, ecografía, radiología y laboratorio, que complementan la atención de los equipos médicos.

Atención neonatal desde los primeros minutos de vida

El modelo de atención incluye un área específicamente dedicada a los recién nacidos, con cuidados moderados e intensivos neonatales. Según explicó Naya, una de sus particularidades es la ubicación del sector neonatal a pocos metros de la sala de partos. Esto permite que, cuando un recién nacido requiere asistencia especializada, pueda recibirla de forma inmediata dentro del propio sanatorio.

La atención comprende desde bebés que necesitan observación o cuidados moderados hasta recién nacidos de bajo peso que requieren intervenciones de mayor complejidad.

La cercanía física entre estos servicios adquiere especial relevancia en momentos en los que una respuesta rápida resulta fundamental y, al mismo tiempo, evita la necesidad de trasladar al recién nacido a otro establecimiento para acceder a estos cuidados.

Otro componente del trabajo neonatal es el acompañamiento a las madres durante el inicio de la lactancia. Naya señaló que pediatría del SMI cuenta desde 2008 con certificación por ser el primer consultorio acreditado en buenas prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño.

No solo eso, desde 2010 cuenta con la primera maternidad privada acreditada en buenas prácticas; así mismo en 2021 recibió el aval de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y en 224 la acreditación en buenas prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño.

El pediatra como referencia de la familia

Atención pediátrica en SMI

Más allá de contar con diferentes servicios, la coordinación entre profesionales es otro de los ejes del funcionamiento del departamento de Pediatría.SMI dispone de especialistas en áreas como cirugía, neumopediatría, neuropediatría, neurocirugía, hematología, traumatología, genética, ginecología, psiquiatría, psicología y oftalmología, entre otras. A esto se suma un sector de odontología pediátrica exclusivo.

Durante una internación, el pediatra responsable de la atención del niño coordina la participación de los especialistas que resulten necesarios. Cuando intervienen profesionales de distintas disciplinas, las decisiones sobre estudios y tratamientos se toman en conjunto.

En policlínica, el funcionamiento sigue una lógica similar: el pediatra habitual deriva al paciente cuando necesita una evaluación especializada y mantiene la comunicación con los profesionales que participan en su seguimiento. “El pediatra es siempre el médico de referencia de la familia”, destacó Naya.

Esta continuidad permite que la atención no se limite a resolver episodios aislados, sino que contemple el seguimiento del paciente y la articulación entre los distintos servicios que pueda necesitar a lo largo de su crecimiento.

Para Naya, el principal valor de esta estructura está en que las familias cuentan con un sistema de atención que abarca desde las consultas más habituales hasta las situaciones que requieren intervenciones de alta complejidad, con profesionales, instalaciones y recursos diagnósticos organizados para responder a las necesidades de la población pediátrica.