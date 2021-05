¿Vacunados con Sinovac pueden recibir dosis de Pfizer o Johnson & Johnson? El infectólogo Medina respondió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Medina, infectólogo y grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), contó en su cuenta de Twitter que le llegó por varias vías una pregunta vinculada al turismo de vacunas en Estados Unidos: "Si me inoculé con la vacuna del laboratorio Sinovac, ¿puedo recibir una o dos dosis de la de Pfizer o una dosis de Johnson & Johnson para lograr más inmunidad?

Lo primero que explicó Medina es que los médicos y científicos no pueden recomendar "esa estrategia" hasta "disponer de más evidencia". La razón es que en la ciencia las "cosas necesitan ser probadas".

No obstante, aclaró que sí hay datos sobre el uso de dos vacunas diferentes para la primera y segunda dosis como Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNtech. Pero, en el caso de Coronavac aún no hay "ningún estudio".

"En teoría (del punto de vista inmunológico) no debería haber problemas con intercambiar plataformas vacunales (pero como bien dice el inmunólogo Prof. Alejandro Chabalgoity), esto es en teoría, porque no sabemos que pasaría si esas dosis extras de Pfizer/BioNtech o de J&J/Janssen

se dieran muy precozmente (por ejemplo antes de los 3 meses de haber completado la vacunación con Coronavac)", agregó.



Medina recalcó: "Es una decisión personal que cada uno deberá tomar".



Por otra parte, el infectólogo indicó que la "pérdida de efectividad de Coronavac en mayores de 70 años como se ha publicado recientemente (BRA), en nuestro país no es un problema", ya que se vacunó a esa franja etaria con Pfizer/BioNtech u Oxford/AstraZeneca.