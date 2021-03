AstraZeneca: qué dijo Salinas sobre la vacuna de la Universidad de Oxford

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, respondió ayer en conferencia de prensa sobre la preocupación de las vacunas de AstraZeneca, que fueron suspendidas en varios países europeos por posibles efectos adversos. “Es, concretamente, un lote de vacunas que se retiró del mercado. Se han suministrado millones de vacunas de AstraZeneca y ha habido algunos casos que están a estudio”, explicó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está estudiando los efectos adversos atribuibles a la vacunación y, según Salinas, “habrá que ver si la comisión de expertos determina si hay una correlación entre ese lote de vacunas y los efectos que se refieren, que son trombosis”.



Uruguay recibirá 148.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford a través de la alianza internacional denominada Covax. El lote de vacunas contra el coronavirus llegará a fines de abril.



Por este motivo, el ministro de Salud informó que desde el organismo están muy atentos. “Tenemos una unidad de farmacovigilancia que está siguiendo los efectos adversos. Pero por el momento tenemos que manejarnos con la suspensión transitoria en varios países. Se verá qué ocurre con la vacuna”, culminó.

Países europeos que suspendieron la vacunación



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se dijo el martes "firmemente convencida" de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 son mayores que sus potenciales riesgos, luego de que se suspendiera su aplicación en varios países.



Expertos de la OMS y de la EMA se reunieron el martes para discutir el tema y se espera que la entidad europea divulgue sus conclusiones el jueves.

"

Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios", dijo Emer Cooke, directora ejecutiva de EMA.



Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades de coagulación.



"Al día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados", indicó Cooke.



Con información de AFP..