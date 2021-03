Irlanda y Holanda suspenden AstraZeneca; Oxford asegura que no tiene relación con trombosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No existe ninguna relación entre los coágulos sanguíneos y la vacuna del COVID-19 producida por el laboratorio británico AstraZeneca, defendió el lunes el director del equipo científico de la universidad de Oxford que desarrolló el fármaco tras su suspensión por varios países.

Andrew Pollard, director del grupo de vacunas de Oxford, aseguró que "hay pruebas muy tranquilizadoras de que no hay un aumento del fenómeno de los trombosis aquí en el Reino Unido, donde se han administrado hasta ahora la mayoría de las dosis de Europa".

"Es absolutamente esencial que no tengamos el problema de no vacunar a la gente y correr un enorme riesgo, un riesgo conocido de coronavirus, frente a lo que muestran hasta ahora los datos que hemos obtenido de los reguladores: ninguna señal de un problema", subrayó en declaraciones a la Radio 4 de la BBC.



Irlanda y Holanda se sumaron el domingo a la lista de países, principalmente en Europa, que suspendieron el uso de la vacuna de AztraZeneca/Oxford por precaución.



Anteriormente lo habían hecho Dinamarca, Noruega o Tailandia, entre otros.



El laboratorio reiteró en un comunicado el domingo que no existen evidencias de un aumento de los coágulos sanguíneos a causa de la vacuna, tras analizar los resultados de 17 millones de dosis.



Al igual que los científicos de Oxford que desarrollaron al vacuna, AstraZeneca defendió que los 15 casos de trombosis venosa profunda y los 22 de embolia pulmonar repertoriados entre personas que recibieron la vacuna representan un porcentaje "mucho más bajo de lo que se esperaría que ocurriera naturalmente en una población general".



"La naturaleza de la pandemia ha hecho que se preste mayor atención a los casos individuales y estamos yendo más allá de las prácticas habituales de control de la seguridad", afirmó Ann Taylor, directora médica de AstraZeneca.



"En términos de calidad, tampoco hay problemas confirmados relacionados con ningún lote de nuestra vacuna utilizado en Europa, ni en el resto del mundo", añadió.



Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) afirmaron que no existe evidencia de que deba suspenderse el uso de la vacuna de Astrazeneca.



Irlanda suspendió temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca



El gobierno irlandés confirmó este lunes que unas 30.000 personas no serán vacunadas esta semana con el preparado de AstraZeneca, después de suspender temporalmente su administración al detectarse cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en Noruega.



El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, indicó que confía en que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) presentará esta semana un "informe positivo" sobre la vacuna de AstraZeneca, con vistas a incluirla de nuevo en la campaña de inmunización.



El dirigente irlandés aseguró a la cadena pública RTE que los afectados recibirán una "nueva cita" para vacunarse y subrayó que este retraso no "tendrá impacto alguno" sobre el calendario previsto.



La decisión del Gobierno de Dublín, agregó, sigue la recomendación de la Comisión nacional de asesoramiento de inmunización (NIAC), que, a su vez, se basa en nuevos datos "proporcionados por la Agencia del Medicamento Noruega".



La NIAC señaló que las autoridades sanitarias noruegas reportaron cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos tras ser inoculados con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca.



Aunque la NIAC precisó que no se establecieron aún "vínculos entre la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y estos casos", recomendó suspender "temporalmente" su administración como medida de "precaución".



Donnelly explicó hoy que, desde el comienzo de la campaña de inmunización, se administraron más de 110.000 dosis de la vacuna de AztraZeneca, en torno al 20 % del total.



Hasta el pasado jueves, las autoridades sanitarias habían vacunado, con todos los preparados disponibles, a 426.819 personas con la primera dosis, mientras que 162.693 ha recibido el segundo pinchazo en Irlanda, que tiene una población de casi 5 millones.

Holanda suspendió la administración de la vacuna de AstraZeneca



Holanda suspendió hoy de forma inmediata la administración de la vacuna de AstraZeneca hasta el próximo 28 de marzo, informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



La interrupción se debe a "un número limitado de informes de trombosis" recogidos por la Agencia Neerlandesa de Medicamentos (ANM) tras recibir documentación de Dinamarca y Noruega, donde también se ha suspendido la aplicación de esta vacuna.



"Siempre debemos pecar de cautelosos, por lo que es aconsejable presionar el botón de pausa ahora como medida de precaución", dijo el ministro de Sanidad en funciones, Hugo de Jonge, que informó al Parlamento mediante una carta.



Asimismo, la ANM pidió a los neerlandeses que ya recibieron la vacuna de AstraZeneca que acudan al médico de inmediato si presentas síntomas inesperados, como manchas pequeñas de color azul en la piel.



La suspensión de AstraZeneca no afectará a las vacunaciones con Pfizer y Moderna, las otras dos vacunas que se administran en Países Bajos y en la mayoría de miembros de la Unión Europea.