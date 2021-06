Savio dijo que "es muy peligroso viajar" porque "se interactúa con gente de muchas nacionalidades"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El infectólogo Eduardo Savio dijo que hoy "es muy peligroso viajar" porque en estos momentos "se interactúa con mucha gente de muchas nacionalidades". Y remarcó: "Es un escenario regional muy complicado, en el cual nos estamos moviendo bien”, pero "tenemos que tener la capacidad de predecir que las cosas pueden estar peor", dijo respecto a la pandemia provocada por el COVID-19.

Según informó El País este domingo, por primera vez en la pandemia, muchos uruguayos viajarán "en masa" al exterior, a destinos que van desde el Caribe a Estados Unidos y Europa. Y este es un tema que preocupa a los expertos, sobre todo por la aparición de la variante Delta, surgida en India en octubre del año pasado.

Savio dijo en el programa radial Punto de Encuentro, que existen “cuatro variantes de preocupación en el mundo”, y que se le pone mayor atención a la de “mayor peligro”, refiriéndose a la variante Delta.



Al día de hoy, esta variante ya está en 90 países, según explicó el infectólogo, y advirtió que uno de ellos es Brasil, y "todo lo que está en Brasil, viene a Uruguay", dijo respecto al país vecino.



"Es un escenario regional muy complicado, en el cual nos estamos moviendo bien” pero tenemos que ”tener la capacidad de predecir que las cosas pueden estar peor", indicó Savio.



En esa misma línea, el experto hizo especial énfasis en la importancia de la vacunación en el país y dijo que "cuanto más blindada está una población por vacunación, menos chances hay de que esa variante de preocupación impacte severamente en la población”, dijo.



Aunque sostuvo que a pesar del ritmo de vacunación, que deja a Uruguay “bastante protegido”, aún “nos falta tiempo".



"La Delta es completamente más peligrosa que la P1. (...) La variante P1 genera mucha más transmisión. La Delta transmite más y da más riesgo de enfermar", agregó el experto.



Respecto a la población que no se quiere vacunar dijo que "estamos en una situación de ausencia de inmunidad de rebaño, y conviviendo vacunados con no vacunados”, y agregó que ese podría ser un “escenario en donde la transmisión puede seguir siendo peligrosa”.



“Venimos mejorando mucho pero estamos en una zona de inestabilidad por todas esas variables", dijo Savio sobre quienes eligen no vacunarse.