Satdjian criticó al MSP por las explicaciones que dio para no incluir vacunas contra meningitis en plan regular

Redacción El País

José Luis Satdjian, diputado nacionalista y ex subsecretario de Salud Pública, apuntó contra las autoridades actuales de la cartera por los argumentos esgrimidos para no comprar, hasta la fecha, las vacunas antimeningocócicas que expertos y exjerarcas recomendaron en octubre pasado incluirlas en el plan regular.

“Se están negociando precios porque el valor de la vacuna es elevada y el Ministerio de Salud Pública está en una situación económica compleja heredada de la anterior administración”, indicaron desde la cartera a El País, como se informó este miércoles.

Para Satdjian, el argumento esgrimido “para no comprar vacunas para los niños es mentira”. En el MSP, añadió en diálogo con El País, “quedaron las cuentas al día y así se dejó claro en la transición”.

“Parece que priorizar la primera infancia fue un slogan de campaña, cuando llega la hora de comprar vacunas las prioridades para el gobierno son otras”, afirmó el ex subsecretario del MSP durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que trabajó con Daniel Salinas y Karina Rando.

Satdjian planteó que a nivel del MSP, los gastos estaban relacionados con la compra de vacunas, “de los cuales todos los años quedaba un remanente”, así como de la compra de anticonceptivos y el funcionamiento ministerial.

Otro gasto de la cartera, añadió el dirigente nacionalista, es el pago de los medicamentos de alto costo, por sentencia judicial, cuyos fondos “venían directo del Ministerio de Economía y Finanzas sin afectar el presupuesto del MSP”.

“Mediante los mecanismos parlamentarios vamos a solicitar se aclare esta situación”, adelantó Satdjian, que integra la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.

“Se recomienda la inclusión planificada de vacunas específicas en el esquema nacional de vacunación, priorizando tanto la vacuna contra el serogrupo B como la vacuna cuadrivalente ACWY”, resolvió la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) el 2 de octubre pasado.

En concreto, la comisión planteó la inclusión de la vacuna contra serogrupo “B” y “ACWY” para los menores de dos años, y la vacuna conjugada para serogrupos “ACWY”, a los 11 años. En Uruguay, se ofrecen tres vacunas antimeningocócicas, y cuya aplicación varía según la edad del paciente y la dosis.

Las dosis de Bexsero (GSK) y Menactra (Sanofi-Pasteur) tiene un costo asociado, de US$ 100 en promedio cada dosis, cuyo precio varía según el prestador. Las vacunas de Menveo (GSK) si bien es la única gratuita para los integrantes de alguno de los grupos de riesgo, lo hay un número limitado de dosis.