Radi: "El distanciamiento físico sostenido es la principal herramienta para evitar el contagio"

El doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas Rafael Radi es uno de los tres expertos que conforman un equipo que anunció el gobierno este viernes, que diseñará el plan que permita a la población atravesar la denominada "nueva normalidad", como remarcó el presidente Luis Lacalle Pou días atrás. Además de Radi, integran ese equipo Fernando Paganini y Henry Cohen.

Este lunes, el experto remarcó en diálogo con Informativo Sarandi sobre el nuevo coronavirus: "Los fenómenos estos si se descontrolan, su propagación es explosiva, entonces podemos estar super bien en una semana y en dos semanas podemos tener una situación muy complicada".

Radi entiende que "hay dos tiempos", que definió como "el tiempo de gobernar en la emergencia y el tiempo de la ciencia, que no son los mismos". Sin embargo, subrayó que están trababajando a "1.000 por hora", armando "escenarios, equipos de trabajo, y facilitando lo que distintos colectivos ya han generado" al respecto, así como también analizando la literatura internacional acerca de este fenómeno.

"Me tomó totalmente por sorpresa", dijo sobre la convocatoria que le hizo el gobierno. Contó que fue "el viernes previo al comienzo de la Semana de Turismo", y él pidió 72 horas para "pensar" esta propuesta, así como para "conversar en la interna de la UdelaR", donde trabaja.

Agregó que tuvo "conversaciones de varias horas" con integrantes del gobierno, "no solamente en cuanto a un posible diseño de trabajo sino también en algunas condiciones previas que eran esenciales para asumir esta tarea". Señaló al final de la entrevista que es "absolutamente honorario" su trabajo en este grupo, que le va a "tomar algunas horas" de su trabajo en la UdelaR.

Tras la elaboración de documentos "de carácter reservado, para poder ver si la idea general funcionaba", se reunieron "por tres horas" con Lacalle Pou, "donde de alguna forma se acordaron algunos elementos principales de trabajo futuro con el objetivo principal y casi exclusivo de que el sector académico pueda aproximarle al gobierno evidencia científica para la mejor toma de decisiones. Ese es nuestro rol. La toma de decisiones claramente recae pura y exclusivamente en las autoridades del gobierno nacional", subrayó Radi.

El experto aseguró que "modelos matemáticos, estadísticos, sofisticados, que van de la mano de los datos provenientes de los tests diagnósticos actuales y futuros", van a poder predecir "hasta dónde se puede facilitar el aumento de la movilidad y en qué momento de pronto hay que desacelerar un poco", porque los modelos indiquen que si no se reduce la movilidad el sistema de salud "colapse".

Asimismo, remarcó: "Los discursos que hablan de derrotar (el virus) en el corto plazo son desde el punto de vista científico incorrectos. Al virus no se lo derrota ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, con el virus va a haber que convivir".

En las últimas horas, la rambla de Montevideo se llenó de personas aprovechando la buena temperatura. Esto fue a contracorriente del llamado del gobierno a un distanciamiento social para evitar el contagio del virus.

Consultado al respecto, Radi planteó: "Hay una necesidad notoria, fisiológica, de que los niños tomen sol, de que la gente mayor camine, de que los cardiópatas se rehabiliten, de que los cardiópatas consuman kilocalorías haciendo ejercicio físico" y resaltó: "Es una necesidad que hay que resolverla".

Para ello, el experto señaló: "Yo vivo en un barrio. En mi barrio hay muy poca gente caminando, ¿por qué no camino por mi barrio? ¿Por qué cada uno no camina por su barrio en vez de ir todos juntos a la rambla? Yo sé que la rambla es divina, pero si vamos todos a la rambla generamos un problema, no somos parte de la solución, somos parte del problema", aseguró.

En tanto, agregó que "hay que trabajar con una mirada de decir: hay que empezar a hacer actividad física, hay que empezar en una medida responsable a moverse pero no hacinadamente y hay que aprovechar mejor los espacios que nuestros propios barrios nos dan y que además es una forma de mejorar la convivencia barrial".



Sobre el aspecto de la movilidad, Radi fue enfático: "Hacinamiento no, actividad física sí", y añadió que "el distanciamiento físico sostenido es la principal herramienta para evitar el contagio. Eso hay que mantenerlo, si eso no ocurre tenemos un gravísimo problema".

En cuanto a los tests diagnósticos, Radi indicó que "hay que aumentar los tests actuales para no solamente trabajar sobre los infectados y su primer círculo de contactos, sino poder utilizarlos para monitorizar a nivel poblacional y a nivel de colectivos específicos, que podría ser la industria de la construcción, enseñanza, para que este enemigo silencioso no nos agarre desprevenido", dijo.

Respecto al proceso que debe seguir Uruguay, Radi entiende que "tiene que ser una salida que conjugue la evidencia científica, las necesidades que tenemos todos de poder trabajar, vivir en sociedad, las libertades, pero de una forma que no sea un boomerang. Es decir, no salir demasiado rápido".

En tanto, consultado sobre qué espacios se van abrir al final, respondió: "La pregunta no es tanto qué va a abrir último, sino cómo se van a ir abriendo las cosas".

Otro de los puntos por los que fue consultado es el uso de tapabocas en estas circunstancias, a lo que respondió: "La conclusión global es que el tapaboca sirve cuando es bien usado y que es muy importante en lugares hacinados y de alta circulación viral. Un tapaboca mojado no sirve, un tapaboca mal puesto no sirve, un tapaboca que no me deja respirar no sirve, un tapaboca en un niño menor de dos años no sirve, un tapaboca a un paciente añoso que tiene una enfermedad pulmonar no sirve", manifestó.

Al respecto, agregó: "Mi opinión es que tapaboca sí en las condiciones que se necesita. La vida con tapaboca a mí es algo que en lo personal no me convence".