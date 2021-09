Nuevo protocolo para fiestas: hasta 800 personas en eventos para vacunados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer un nuevo protocolo para eventos y fiestas en el que el aforo de los locales habilitados pasa de un 50% a un 75% en el caso de que concurran personas con las dos vacunas contra el COVID-19. Si concurren personas con y sin vacunación, el aforo se establece en 55%.

Además, las capacidades máximas en eventos para vacunados ahora serán de hasta 600 en espacios cerrados y 800 en abiertos. El baile continúa permitido únicamente para los lugares a los que concurran personas vacunadas y las pausas para ventilación serán cada 50 minutos, con una duración de 20.



Si la fiesta se realiza en un lugar abierto y el público es mixto (es decir con y sin vacunas), el máximo es de 400 asistentes. Y si se da en las mismas condiciones pero en un lugar cerrado, será para 200.

La cartera mantiene la recomendación de la utilización de tapabocas, aunque no es obligatorio.



La duración de los eventos y fiestas se extenderá una hora y los locales habilitados tendrán la posibilidad de que estos duren un total de seis horas.



Por otra parte, el MSP indica que se deberían establecer dos pautas, una para asistentes inmunizados y otra para asistentes sin vacunación y/o mixtos. A partir de los aforos que se establezcan, se estima adecuado establecer un límite de hasta un 75% de los asistentes en aquellos espacios en los cuales participen solo personas inmunizadas y hasta un 55% en

el caso de que los participantes no lo estén, sea en forma parcial o total.



Otra novedad del nuevo protocolo es que la cartera exigirá la presencia de medidores de CO2, algo que no estaba incluido en el protocolo anterior emitido el 12 de agosto.



Según informó El País la semana pasada, la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU) solicitó un cambio en el protocolo a mediados de setiembre. Según el documento, al que accedió El País, los organizadores de eventos consideran “justo” que los salones que tengan más de 300 m² sean “aforados en forma individual por la Intendencia Municipal correspondiente”. Ahora, el MSP no contempló esta medida, pero sí aumentó el aforo en todos los salones habilitados.