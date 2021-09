MSP anunciará "aumento importante" de aforos en espectáculos y fiestas, dijo Satdjian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian, adelantó que la cartera anunciará "un aumento importante" de los aforos en los espectáculos públicos, fiestas y eventos impuestos a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Probablemente hoy o mañana haya novedades en cuanto al aumento de aforos en los espectáculos públicos y en fiestas y eventos", indicó el jerarca durante una entrevista en "Desayunos Informales" (Canal 12).



Por este motivo, indicó, la cartera se ha mantenido en contacto con las organizaciones que nuclean estos rubros. En ese sentido, aseguró que se continuará con el criterio de dividir los aforos entre las personas vacunadas y las no vacunadas.



"El riesgo es mayor cuando no hay control de vacunas. La persona que ingresa a un espectáculo o que va a una fiesta y no está vacunada tiene un riesgo mayor de contagiarse o de poder transmitir el virus", aseguró y explicó que por este motivo se permitirá un mayor aforo en los casos de personas que tengan el esquema de vacunación completo.



Si bien Satdjian no dio detalles respecto a de cuánto será el aumento, sí aseguró que irá "en consecuencia con lo que ha sido la pandemia" en las últimas semanas.