El nuevo carné de salud a solo $ 26

Si usted tiene que gestionar su nuevo carné de salud en cualquier mutualista de Montevideo, el trámite ya no le costará como antes entre $ 500 y $ 1.000. Desde este año, expedir el certificado médico que es requerido para practicar deportes o por el área de Recursos Humanos de su trabajo, le insumirá apenas $ 26 si es socio del prestador.

Es que el Poder Ejecutivo dispuso en un decreto de setiembre del año pasado la regulación del Control en Salud (ex carné de salud) "para todas las personas que desarrollen actividad laboral, así como las que realicen actividad física y prácticas deportivas".

El País consultó en todas las mutualistas de Montevideo y constató que su valor actual es el correspondiente a un timbre médico, es decir, de unos $ 26. Sin embargo, en Casmu, el certificado cuesta $ 133. Las clínicas médicas así como las emergencias médicas no modificaron los precios de los carné de salud dado que el decreto de ley no los incluye. El cambio solo está previsto para aquellos prestadores de salud integrales como las mutualistas. En el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), realizarse el carné de salud es totalmente gratuito. En las emergencias médicas el costo del carné puede estar comprendido entre los $ 500 y $ 1.000, dependiendo si la persona es o no socia.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo a El País que "el proceso de salud de cada uno tiene que ver con generar una cultura de protección de la salud y la vida saludable". Por este motivo, considera que el certificado "tiene que ver con el proceso, si no lo vinculamos a la continua atención, el resultado no es satisfactorio", contó.

El ministro explicó que con el decreto "estamos promoviendo que cada habitante y usuario tenga un equipo referente y un médico tratante que mejor sabe de la condición de salud del paciente". En el Ministerio de Salud entienden que debe ser el médico tratante el que expida los controles sanitarios por que "dan cuenta que conoce las condiciones de vida y forma de vida sin perjuicio de eventuales controles y es una mirada más moderna", agregó.

Los requisitos previstos en el presente son, sin perjuicio de los exámenes específicos que corresponden según el tipo de actividad laboral, lo que está regulado de acuerdo a los riesgos que se determinen en cada rama de actividad. Así como la norma específica que regula los controles en salud que deben realizarse las mujeres, los niños y adolescentes o cualquier otra actividad que requiera exámenes específicos.

Una vez finalizada la evaluación, el usuario recibirá una constancia de Control en Salud en la que se registrarán los datos filiatorios, finalidad y plazo de vigencia del control, identificación de la institución emisora, firma y sello que identifiquen al médico responsable; pudiéndose mantener el formato del ex carné de salud modificándose su denominación en todo coherente con la reglamentación.

En el caso de los deportistas, una vez que se haya obtenido el certificado de aptitud médico-deportiva, el interesado deberá presentarlo ante la Secretaría del Deporte la que expedirá el carné de deportista, único documento habilitante para participar en competencias deportivas. Por otro lado, el niño de hasta 12 años o el adolescente entre los 12 y los 19 años, que participe en deportes federados, presentará ante la Secretaría Nacional del Deporte el carné de salud del niño o el carné de salud adolescente.

Más caro para deportistas El control de salud para deportistas federados no será gratuito sino que se aplicarán las tasas y tickets que correspondan. Tendrá un plazo como máximo de uno o dos años según el deporte y en este caso, la autorización para participar de deportes federados será dada solo por los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).