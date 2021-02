Así será la logística ante la llegada de las vacunas de Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quedan solo tres días para que las vacunas del laboratorio chino Sinovac lleguen al país. Según el anuncio realizado en la noche de ayer por el presidente Luis Lacalle Pou, el arribo de las dosis contra el COVID-19 será en próximo a la madrugada del viernes y ese mismo fin de semana ya se aplicará a todos los vacunadores.

La llegada de las vacunas se negoció en un marco de "colaboración internacional", ya que es un avión de la compañía Latam que viajó ayer desde Chile a China el encargado de ir a buscarlas. En ese mismo viaje también se cargarán las 192.000 dosis que le corresponden a Uruguay, informó el programa radial Así nos va (Radio Carve) y confirmó El País.

"En un marco de colaboración internacional, estamos ayudando con el proceso logístico de importación de la vacuna Coronavac, esto es trayendo desde China dosis para nuestro país y otro tanto para Uruguay. Así, una vez en que el embarque se encuentre en Chile, el gobierno uruguayo puede trasladarlas a Montevideo", explicó Valentín Díaz, director de Cenabast. ante una consulta de El País.

Una vez que lleguen, la mitad de las dosis serán trasladadas al Laboratorio Albert Calmette de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que es de referencia nacional en tuberculosis, desde donde se distribuirán a todo el país.

Desde el laboratorio, las vacunas serán transportadas en los contenedores térmicos, que ya se encuentran en Uruguay, a los distintos vacunatorios de todo el país.



La otra parte (segundas dosis) irá a la Terminal de Cargas del Uruguay (TCU) en el Aeropuerto de Carrasco.

"La logística implica al Ministerio de Defensa, al Sinae (Sistema Nacional de Emergencias) y custodia del Ministerio del Interior", indicó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en diálogo con el programa radial Primer Mañana (El Espectador).

En la misma línea aseguró que son más de 95 los vacunatorios que estarán disponibles en todo el país. La mitad de estos estarán ubicados en Montevideo. "Son vacunatorios que tienen que ver con organismos públicos, desde el Antel Arena hasta hospitales y algunos otros edificios y después todo el sistema mutual", agregó.

"Empieza el lunes en todo el país y la idea es no parar, estamos hablando de un porcentaje ambicioso de vacunación y capaz poder llegar a 30 mil por día", expresó Delgado.

Ventajas de traslado

A diferencia de la vacuna de Pfizer y BioNtech que requiere cuidados especiales para su almacenamiento, una de las ventajas de la vacuna CoronaVac de Sinovac es que su traslado no requiere grandes requisitos.

Esta vacuna tiene que conservarse en una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados por lo que su transporte no requiere una logística compleja.

Pero no serán únicamente las vacunas lo que el gobierno deberá distribuir a todos los departamentos. Como informó El País, esta es una semana clave ya que también se repartirán los diferentes insumos necesarios para inmunizar en todo el territorio, así como la capacitación del personal.

Durante toda esta semana, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa distribuirán en camionetas, jeringas, algodón, alcohol y equipo de protección como mascarillas y guantes para el personal.

Sistema de vacunación

Los primeros en vacunarse no serán ni los integrantes de los grupos de riesgo, ni el personal de la salud ni los docentes, sino los vacunadores que trabajen inmunizando al resto. Esto ocurrirá durante el fin de semana.

A partir del lunes docentes, militares, policías y bomberos y personal de INAU menores de 60 años comenzarán a transitar el camino hacia la inmunización. Para el personal de la salud y los adultos mayores se esperará la llegada de la vacuna de Pfizer, que será el 8 de marzo, ya que tiene mayor efectividad.

Para poder vacunarse los interesados, ya que como se dijo en reiteradas ocasiones la aplicación de la vacuna no será obligatoria, deberán ingresar a una página web que se habilitará en los próximos días para que la que las personas saquen hora para recibir las dosis.

El sitio permitirá anotarse (con la cédula de identidad) solo a los grupos a los que el MSP esté inmunizando en ese momento (o sea, si no es docente, bombero, policía o militar, la persona no podrá inscribirse la semana que viene). La cartera también tiene previsto habilitar un call center para quienes no estén familiarizados con el uso de computadoras.

Sobre la vacuna

La eficacia de Sinovac es quizá el principal cuestionamiento ya que los estudios de la tercera fase no han sido publicados de forma oficial.



Según el laboratorio, en ninguna de las fases hubo reacciones negativas severas, la inmunización comenzó a los 14 días de dada la primera dosis y alcanzó una efectividad del 90%, según reportó la empresa en un comunicado.

En la tarde de ayer se divulgó un informe realizado por un grupo de expertos -integrado por miembros del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República- con aportes relativos a las diferentes vacunas contra el COVID-19.



Con respecto a Coronavac, el informe sostiene que "el perfil de seguridad muestra escasos efectos adversos locales (10-20%) y sistémicos (aprox. 10%), los cuales fueron en su totalidad grado 1".

Asimismo "los datos de fase III para evaluar su eficacia son parciales, y aún no se cuentan con los datos definitivos" y "el dato de eficacia de enfermedad sintomática global es de 50,3% (IC 95: 35,26 - 61,98), para Brasil, levemente por encima del 50%, mínimo estipulado por la OMS. En Turquía informan eficacia de 91%".