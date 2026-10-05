Hospital Británico y Stanford, por una mirada integral de la salud de la mujer

Con el objetivo de sumar herramientas y enseñanzas que se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de las pacientes que enfrentan una enfermedad oncológica, el Hospital Británico organizó una jornada de capacitación que contó con la participación de especialistas de la Universidad de Stanford.

Bajo la consigna “Salud global después del cáncer”, la jornada fue organizada por los Departamentos de Oncología Médica y Ginecología del Británico y coordinada por las doctoras Cecilia Castillo (Oncología) y Dana Kimelman (Ginecología / Oncofertilidad).

La iniciativa dio cuenta tanto de la política institucional de poner a disposición de sus socios una mirada integral y multidisciplinaria, como de la de capacitar a su cuerpo médico de forma permanente, sensibilizándolo en este caso sobre el continuo de cuidados tras el cáncer, intercambiando perspectivas y aportándole conocimientos basados en evidencia para acompañar a las mujeres a lo largo de todo ese proceso.

Por la temática del encuentro, se plantearon respuestas a necesidades que muchas veces quedan fuera de la consulta oncológica tradicional y que se reflejarán “en un acompañamiento más completo a lo largo de todo el continuo de cuidados: no solo curar el cáncer, sino sostener la calidad de vida de quienes lo atravesaron”, dijo Kimelman. Y destacó la importancia de este tipo de instancias: “Las mujeres que reciben un tratamiento oncológico presentan necesidades físicas, psicosociales, reproductivas y sexuales que requieren una mirada integral y multidisciplinaria. Formar a los equipos de salud en estos temas se traduce directamente en un acompañamiento más sensible y completo para las pacientes del Británico”, apuntó.

Kimelman también resaltó la participación de tres profesionales referentes internacionales, provenientes de la Universidad de Stanford: la profesora Lidia Schapira, MD, FASCO, directora del programa de Survivorship; la doctora Kathryne Sanserino, MD, FACOG; y la doctora Catherine Benedict, PhD.

La capacitación se estructuró en dos bloques. El primero, sobre “Abordaje terapéutico y salud global: estilo de vida y bienestar psicosocial; manejo no hormonal de síntomas menopáusicos y terapia hormonal en sobrevivientes de cáncer”; y el segundo, sobre “Salud sexual y reproductiva: salud ginecológica y hormonal, aspectos psicológicos vinculados a la intimidad después del cáncer, fertilidad y planificación familiar y calidad de vida”.

Como suele suceder en las actividades del Británico, en las que se pone a disposición de las personas herramientas para participar de su proceso asistencial, el cierre de la jornada fue con una mesa de pacientes, que compartieron su experiencia y su perspectiva sobre la importancia de un abordaje integral junto al personal de salud.

“Organizamos esta jornada porque el cuidado de las personas con cáncer no termina cuando termina el tratamiento. Queríamos darle a nuestro equipo herramientas concretas para acompañar en todo lo que viene después: su salud hormonal, su fertilidad, su vida sexual y su bienestar emocional, y lo que se compartió fue excelente”, sostuvo Castillo, a modo de balance.

Con esto, el Británico reafirma su compromiso con la formación continua de sus equipos médicos y con una mirada integral de la salud de la mujer.