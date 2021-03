"En el horno" y "cómodamente adormecidos": expertos alertan por trayectoria del COVID en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que Uruguay se encuentra por estas horas en la zona roja de riesgo diseñada por la Universidad de Harvard no es nuevo. Con 26.31 casos de coronavirus en promedio cada 100.000 personas en una semana (por encima de 25 se ingresa en la zona roja), el país se mantiene desde el lunes en la franja de máximo peligro y el índice no ha dejado de crecer. A diferencia de la última vez que Uruguay alcanzó la zona roja (15 de enero), en esta oportunidad no fue por un par de días.

En esta coyuntura, varios expertos nacionales se han pronunciado en las redes sociales lamentando esta situación y haciendo un llamado a la responsabilidad de la población.

"¿Qué número mágico o qué acontecimiento deberá ocurrir para sacudirnos?", planteó Julio Medina, infectólogo y profesor grado cinco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter.

#COVID19 #Pandemia

Comodamente adormecidos.

¿Que número mágico o que acontecimiento deberá ocurrir para sacudirnos ?

Es cierto que se necesitan buenas noticias (vacunación) pero no podemos normalizar la cantidad de fallecidos o los niveles de riesgo en el que estamos. pic.twitter.com/s6nriQuRmn — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) March 10, 2021

El experto entiende que estamos "cómodamente adormecidos", y remarcó: "Es cierto que se necesitan buenas noticias (vacunación) pero no podemos normalizar la cantidad de fallecidos o los niveles de riesgo en el que estamos".

Para graficar la magnitud de la evolución de la pandemia en Uruguay, el miércoles se llegó a una cifra récord de casos activos (8.672), la cantidad de casos nuevos se acercó a 1.000 (957), y solo ayer fallecieron 12 personas. Desde que irrumpió la pandemia en marzo de 2020 678 personas fallecieron con diagnóstico de SARS-CoV-2.

Si se mira qué pasa a nivel departamental, Rivera, Cerro Largo, Montevideo, Artigas, Tacuarembó, Río Negro y Florida se encuentran en la zona roja de riesgo.

Con este panorama, el virólogo Gonzalo Moratorio, único latinoamericano que ha sido nombrado por la revista Nature como uno de los 10 científicos más destacados del mundo en 2020, tuiteó tras conocerse el último avance del COVID-19 en Uruguay: "Estamos realmente en el horno pero una vez más podemos salir. Seamos responsables".

Estamos realmente en el horno pero una vez mas podemos salir. Seamos responsables. https://t.co/6s19QXR2Qh — Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) March 11, 2021

Esta evolución del COVID-19 en Uruguay transcurre mientras el país encara desde el 1° de marzo la campaña de vacunación contra el virus. Hasta la actualización de las 16:05 horas de este jueves del "Monitor de datos de vacunación COVID-19" del Ministerio de Salud Pública (MSP), 162.120 personas fueron vacunadas con dosis de la vacuna de Sinovac, de un total de 192.000 dosis que llegaron al país el 25 de febrero.

En un principio, se abrió la agenda de inmunización para trabajadores esenciales menores de 60 años, pero como sobraron dosis (puesto que este grupo no se agendó en su totalidad) el gobierno definió permitir la vacunación de aquellas personas entre 55 y 59 años.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó el martes que se enviará el remanente de la primera partida de vacunas chinas a las ciudades limítrofes con Brasil, uno de los países más afectados del mundo por el COVID-19. En los últimos días registró récord de muertes por el virus, y en 25 de 27 capitales hay una ocupación de más del 80% de las camas de CTI, así como una vacunación enlentecida.

A partir de mañana, Uruguay comenzará la etapa de inmunización para los trabajadores de la salud de áreas priorizadas con las primeras dosis de Pfizer/BioNtech (50.310) que este miércoles de noche arribaron al país. El gobierno acordó la recepción de 2.000.700 dosis. El presidente Luis Lacalle Pou informó que hasta el 26 de abril Uruguay recibirá gradualmente 460.000 de dichas dosis.

En tanto, el 15 de marzo el país recibirá 1.558.000 dosis de Sinovac, completando así el envío de 1.75 millones de vacunas Coronavac que acordó el gobierno.

El llamado a vacunarse a la población que puede hacerlo se ha venido incrementando con los días por parte de autoridades nacionales y expertos.

Rafael Radi, uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), expresó tras vacunarse el lunes pasado: "Hay un problema severísimo, severísimo en Brasil, hay una cepa que viene mutando y que es la P1 y que viene tomando Brasil y que se ha constituido en un nuevo desafío, entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna de Pfizer para el sector sanitario, que tenemos remanente de Sinovac, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus deje de mutar".