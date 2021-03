"No estamos gestionando la epidemia, el virus está llevando el comando", advirtió Medina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), dijo este viernes que la situación del COVID-19 en Uruguay es "grave" y graficó que "cada 300 uruguayos, uno está cursando la enfermedad".

"Estamos en un momento que no estamos gestionando la epidemia. El virus está llevando el comando de esto, y no estamos pudiendo gestionar correctamente, en un margen de seguridad, no estamos cómodos para poder gestionar la epidemia a esta altura, estamos en un momento de altísimo riesgo", planteó en diálogo con "Arriba gente" (Canal 10).

Medina resaltó que "hay una responsabilidad individual", así como del Ejecutivo de "tomar medidas que no se tomaron y que las tienen que tomar, porque al virus no lo podemos frenar solo con las medidas de la población en este momento de la epidemia", advirtió en línea con lo que dijo este miércoles a "En Perspectiva" (Radiomundo) de que "las medidas fueron tímidas"

"El ocio nocturno genera muchos contactos entre las personas en forma individual", dijo el infectólogo como una de las medidas que se deberían tomar ahora. "No podemos seguir haciendo eventos sociales de ningún tipo", resaltó, al mismo tiempo que recordó que las medidas están comprendidas en el documento elaborado por el GACH a comienzos de febrero, y que entiende "la población sabe cuáles son".

Llamó a socializar "solo" con quienes convivimos, "con más nadie porque la situación es de mucho riesgo", y que "el virus está circulando en la comunidad de una forma muy acelerada". Además, dijo que "en lo posible usen doble máscara si una adapta mal, pueden usar dos máscaras quirúrgicas o una quirúrgica y una de tela por encima, y estar siempre en ambientes abiertos en lo posible".

En esa línea, para Medina "todo lo que sea bajo techo tendría que ser restringido al máximo", ya que el virus "se transmite porque las personas inhalan el aire compartido con otras personas".

Respecto al ámbito laboral, llamó a "limitar" el tiempo físico de interacción cuando uno va a reunirse con más personas, así como "mejorar" la ventilación, y exhortó al uso de tapabocas. "No existe bajándose la máscara tomar mate, sacarse la máscara transitoriamente para tomar un café", dijo.

"Esto es bien sencillo, cuando uno está con personas que no son sus convivientes tiene que estar usando máscara. No hay mucha vuelta con eso", añadió.

Sobre la vacunación, que comenzó en Uruguay el 1° de marzo y se lleva adelante con dosis de Sinovac y Pfizer/BioNtech, dijo que se va a "ver el beneficio a nivel de la sociedad y comunidad mucho más adelante", y "no va a ser lo que nos va a sacar de este momento de la epidemia en nuestro país".

"Desde que uno se da la primera dosis hasta que logra una inmunidad adecuada por la eficacia de la vacuna pasan seis semanas, y en todo ese tiempo uno se tiene que cuidar como siempre", enfatizó el experto.

Si alguien se infecta después de recibir la primera dosis "la segunda dosis debería dársela a los seis meses", porque la infección después de la primera dosis "haría como una reactivación nuevamente del sistema inmunológico", agregó Medina.

Por otro lado, alertó que "si se tiene una epidemia demasiado tiempo sin controlar en un volumen muy grande de personas, le da las chances al virus a que mute y surjan variantes". Además, consideró que Uruguay al tener "descontrolada" la pandemia, "podría ser una fuente de generación de mutantes en nuestro propio país", aunque dijo que comparado con Brasil que lleva "meses mal" el riesgo es "mayor" allí.

Medina dijo que varios científicos estiman "hace varias semanas" la presencia en Uruguay de la variante brasileña del COVID-19, conocida como P1, que es "mucho más transmisible".

"La mayoría de los científicos no tenemos demasiadas dudas que esa variante P1 debe estar circulando en Uruguay", dijo el experto del GACH. No obstante, "falta demostrarlo desde el punto de vista de secuenciación genética que se está haciendo", y que "probablemente la semana que viene haya datos para confirmar si es así y cuantificar el problema".

Medina es uno de los expertos que participó del spot del gobierno que llama a vacunarse y extremar los cuidados en esta etapa.