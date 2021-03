Infectólogo dijo que anuncios "pueden no ser suficientes" e instó a "tomar las medidas que no se tomaron"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El catedrático de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de la República (UdelaR) e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Julio Medina, consideró que los anuncios realizados por el gobierno para disminuir los casos de contagio "pueden no ser suficientes" para controlar la pandemia y llamó a que la población tome las medidas "que no se tomaron".

"La sensación que tengo y comparto es que las medidas pueden no ser suficientes para controlar la aceleración de la epidemia o, si terminan siendo suficientes, la pregunta es ¿cuánto tiempo nos va a costar llevar a controlar la cantidad de casos que estamos teniendo y cuánto va a estresarse el sistema de salud en ese camino?", expresó Medina en diálogo con el programa radial "En Perspectiva" (1170 am).

El infectólogo consideró que "las medidas fueron tímidas" y expresó: "Si salimos bien de esta situación puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado". De todas maneras recordó que "la epidemia es viva" y en cualquier momento se puede flexibilizar o tomar acciones más severas de las anunciadas en caso de considerarlo adecuado.

"En lo personal pensaba que se iban a tomar medidas sobre todo con el ocio nocturno, hay mucha actividad con el ocio nocurno que tiene que ver con bares, restaurantes, que tiene que ver con población más joven", indicó el catedrático.

Es por este motivo que pidió que las personas tomen por ellas mismas los mayores cuidados, evitando los espacios cerrados, los lugares con muchas personas o todos aquellos en los que ya se sabe que las posibilidades de contagio son mayores.

"Como el gobierno no lo hizo sí lo puede hacer la ciudadanía. Las medidas que no se tomaron las podemos tomar nosotros", dijo Medina y ejemplificó: "Para ir al club uno puede esperar y priorizar las actividades al aire libre".

Lo mismo en el caso de los bares o restaurantes: "Es increíble que las personas siguen buscando sentarse adentro; ya sabemos cómo nos infectamos", indicó. Los ciudadanos "tenemos que tomar el control de eso", aseguró.

El infectólogo consideró, en la misma línea, que "no se puede esperar que el gobierno resuelva todo". Es por esto que cada uno debe tomar sus decisiones, evaluar los riesgos y saber cómo se puede cuidar uno y cuidar a los demás. "Sí el gobierno tiene que hacer cosas, pero las personas no pueden hacer como que el otro me tiene que cuidar. Si yo reclamo que algo se haga de una determinada manera, pero después cuando tengo la oportunidad de vacunarme no me vacuno y después voy a saludar a mi mamá o a mi abuelo y vengo de estar en un asado de ocho personas, es clarísimo que se está poniendo en riesgo usted y a sus seres queridos".

"Las personas tienen que entender que estamos en un momento de circulación del virus muy intensa y cuanto mayor es más chances hay de que nosotros mismos o nuestro entorno cercano se infecte", sintetizó.

En la noche de ayer martes, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con su gabinete durante varias horas y luego realizó una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas que comenzaron a regir a partir de hoy.

El mandatario informó que se resolvió suspender hasta Semana de Turismo la presencialidad en los centros educativos de Rivera, que tiene a tope las unidades de cuidados intensivos. En el resto del país la asistencia va a ser optativa.



Además se decidió bajar a un 50% del aforo en el transporte interdepartamental, cerrar los vestuarios de clubes y gimnasios y mantener en un 30% la capacidad de público aceptada, pero que no puede superar las 400 personas.