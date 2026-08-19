Funcionarios de ASSE denunciaron acoso laboral del director del Hospital del Cerro y una jerarca administrativa

Una jerarca del Hospital del Cerro y dos funcionarias de la misma área de la unidad ejecutora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentaron denuncias de acoso laboral contra dos directivos del centro.

Dos de las tres denuncias apuntan contra la directora administrativa del Cerro, Sylvia Cabrera, y la tercera incluye al director Guilherme Abib. Las denuncias, a las que accedió El País, fueron presentadas ante la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE.

Dos denunciantes marcaron que en la licencia de su superior sufrieron el presunto acoso laboral de la directora administrativa. Mientras que la jefa del área denunció que al volver de su licencia sufrió “acoso laboral y malos tratos” por parte de Abib y Cabrera.

La jefa apuntó que Abib le habló “elevando el tono de voz, absolutamente irrespetuoso y fuera de lugar”, señalándole que había cometido una “falta gravísima” al señalar a su equipo en un correo electrónico que ante cualquier duda en su licencia se comunicaran con la subdirectora.

La denunciante acotó que Cabrera se sumó, imputándole que ese correo había provocado “desajustes e inconvenientes” en el servicio, y que le habló “en los mismos términos de agresividad, falta de respeto, a los gritos formulándome acusaciones en mi contra por dicho mail”, dijo.

“En las oportunidades en que intentaba hablar y manifestar mis razones, ambos me mandaron a callar la boca porque ellos estaban hablando”, marcó la denunciante, sobre Abib y Cabrera.

La “situación de ataque” fue por “varios” minutos, cuando intentaba explicar que esa área depende de la dirección del hospital y no de la dirección administrativa, acotó.

El episodio le provocó una “gran angustia y descompensación emocional”, lo que derivó en que saliera “llorando” de la reunión, dijo.

La denunciante puntualizó que en junio fue convocada por una investigación que se abrió en el Cerro por la divulgación de información de la cancelación de usuarios en listas de espera, y que respondió que "no tuvo" que ver con el episodio.

Por otro lado, dos funcionarias del área denunciaron a Cabrera por “cambio de horarios”, llamados “fuera de horario laboral”, y la descripción de presuntos destratos en la licencia de su jefa.

Ante los diferentes pedidos, las funcionarias indicaron que la dependencia funcional que tenían era de la dirección técnica, y no administrativa, lo cual “molestó” a la jerarca.

Una denuncia indicó que en una reunión para volver a su sector tras los cambios, “Cabrera elevó reiteradamente el tono de voz, me interrumpió y cuestionó en varias oportunidades mi función y el trabajo que realizaba en mi sector”, dijo.

En ese encuentro, de “presión” y trato “impropio”, se le pidió en “reiteradas” ocasiones que “mostrara” el correo electrónico donde se indicaba la dependencia funcional.

Luego recibió un correo donde Abib marcó que la directora administrativa “también podía impartir órdenes”. “Inmediatamente” la enviaron a otro sector por una semana, agregó.

“Durante el mes de julio he sufrido reiteradas situaciones de presión psicológica y malos tratos por parte de la Sra. Sylvia Cabrera”, marcó otra denuncia.

La funcionaria apuntó que la directora la llamó cuando estaba en su día libre, para que cambiara de horario y sector, y le respondió que no podía ir porque superaría su horario semanal.

“La Sra. Cabrera manifestó que dicha situación no era relevante y que el servicio debía ser cubierto de todas formas, expresando que era mi obligación cumplir con lo que ella solicitaba”, apuntó la denunciante. “En reiteradas oportunidades fui contactada fuera de mi horario laboral por situaciones similares”.

El País intentó sin éxito comunicarse con ASSE sobre las denuncias citadas y si se tomó alguna medida. Cabrera fue recientemente trasladada a la dirección administrativa de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, señalaron fuentes del prestador a El País.