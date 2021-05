Fallas en el plan de vacunación en Salto, Canelones y Colonia

Más de 2.000 personas llegaron ayer hasta el vacunatorio de Paso Carrasco (Canelones) para recibir la primera vacuna de Pfizer. Esto sucedió en el marco de la campaña “Pueblo a pueblo”, que despliega desde este lunes el Ministerio de Salud Pública (MSP) en zonas rurales.

El anuncio del MSP acerca de que se administrarían allí 540 dosis de la firma norteamericana, generó que ayer por la mañana llegasen decenas de personas desde distintos puntos del país, algunas, incluso lo hicieron con su reposera previendo una larga espera.

De hecho, entre los asistentes, la Intendencia de Canelones detectó algún que otro caso un tanto particular. Fuentes canarias informaron a El País que en la fila había personas que buscaban adelantar su segunda dosis e incluso había extranjeros que se acercaron con su pasaporte en mano.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, admitió ayer en la red social Twitter que el primer día en Paso Carrasco tuvo problemas: “Primó la desorganización. Hubo más gente que los 540 cupos y se otorgaron números para días siguientes”. El jerarca agregó que se corregirá la situación en coordinación con la Intendencia de Canelones y la dirección de Salud departamental.



Más tarde el ministro añadió al ser consultado sobre el tema que “hubo viveza criolla, producto de una forma de concebir la otra cara de la sociedad”.

Por su parte, Araceli Delgado, directora departamental de Salud de la Intendencia de Canelones, informó a El País que lo que pasó fue que “estaba llegando gente de varias zonas y la gente del propio Paso Carrasco se estaba quedando por fuera”.

Delgado indicó que los cupos asignados responden a la velocidad de los tres equipos de vacunadores que trabajan para el plan “Pueblo a pueblo”. Para poder registrarse, las personas que ayer se presentaron en el Municipio tuvieron que llevar una constancia de domicilio que certificara el lugar de residencia. “Estamos priorizando también a personas con discapacidad o con patologías graves”, señaló.

Quien también se refirió ayer al tema fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. El jefe comunal dijo que “está bravo dispersar a la gente cuando lo que está mostrando es la voluntad de vacunarse. Es medio contradictorio”. Por otra parte, reconoció que tiene parte de la culpa por las fallas que hubo. “No voy a sacarme la responsabilidad como intendente diciendo que el MSP es el responsable”, ya que es “algo que coordinamos entre todos”, remató el frenteamplista.

El MSP inició este lunes la campaña “Pueblo a pueblo”, una nueva etapa del plan de vacunación contra el COVID-19. El subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, explicó la semana pasada que con esta iniciativa se busca inocular a más de 150.000 personas.



“Es salir a buscar a los uruguayos que están en pueblos alejados, pequeños. Vamos a recorrer todo el país con vacunatorios móviles”, había dicho el jerarca del gobierno en declaraciones al portal de la Presidencia de la República.

Colonia y Salto.

Pero el caso registrado en Paso Carrasco también ocurrió en los vacunatorios que se abrieron esta semana en Colonia y Salto.



La diputada colorada Nibia Reisch denunció que en Colonia “hubo falta de planificación de la dirección departamental de Salud” dado que se presentó un calendario en el que “nunca se aclaró que era para la gente de la localidad”.



Contó además que hubo muchas demoras en los vacunatorios móviles dispuestos por el MSP y que en las últimas horas se presentaron, no solo personas de otros departamentos, sino que también llegaron pacientes con algún tipo de comorbilidad que demandaban ser inoculados.



En Colonia quedaron habilitados esta semana los vacunatorios de Florencio Sánchez, Colonia Miguelete, Barker, Minuano y Cosmopolita. El sábado se implementarán centros de vacunación en la localidad de Nueva Palmira.

Y al igual que en Paso Carrasco y Colonia, en Salto también denunciaron una serie de demoras en el acceso a los vacunatorios. Así lo manifestaron ayer a El País dos fuentes de la salud locales que prefirieron no ser identificadas.



En este caso incluso la situación es más “crítica” que en los anteriores departamentos, dijo a El País la secretaria del Sindicato Médico de Salto, Gabriela González.



Este martes el gremio médico y la Federación Médica del Interior (FEMI) llamaron a la población a extremar los cuidados, entre otras cosas, porque el departamento es el que peor está según el Índice de Harvard.

Tras sucesos de Paso Carrasco evalúan “detener” la campaña

La situación que se vivió ayer en Paso Carrasco (Canelones) llevó en las últimas horas a que las autoridades del MSP deban explicar en Presidencia las razones de los problemas registrados en el vacunatorio. Fuentes de esta secretaría de Estado informaron a El País que no se descarta “detener” o “reprogramar” la campaña pueblo a pueblo que se viene realizando en ese departamento.



La intención de las autoridades es que no se vuelvan a repetir eventos como los de ayer. De hecho, autoridades de la salud señalaron que ya presentaron reparos a la estrategia planteada por la directora general de Coordinación del MSP, Karina Rando. “No es un plan para Canelones, no hay un pueblo a pueblo, hay un barrio a barrio, los pueblos menores a los 1.300 habitantes son contados con los dedos. Los pueblos son de 3.000 a 5.000 habitantes”, advirtieron a El País. La campaña que comenzó a desarrollarse esta semana pretende alcanzar a más de 150.000 personas.