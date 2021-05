Largas filas en Paso Carrasco para vacunarse; autoridades piden que "no se desesperen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se registraron largas filas de personas en Paso Carrasco, Canelones. Las mismas esperaban con el objetivo de aplicarse las dosis de Pfizer contra el coronavirus y de sacar número para vacunarse entre mañana y pasado en el marco del plan "Pueblo a Pueblo".

La noticia de que habría vacunatorios disponibles para ir sin agenda previa comenzó a difundirse a través de las redes sociales entre residentes y no residentes del departamento. Fue por este motivo que en coordinación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección Departamental de Salud de Canelones, se decidió asignar cupos diarios para las personas residentes que quisieran vacunarse.



"Debido a la alta adhesión detectada previamente y ante la posibilidad de concurrencia de personas de otras localidades, se determinó, en conjunto con las autoridades departamentales locales, adjudicar con anterioridad la totalidad de cupos disponibles con las dosis de vacunas correspondientes", informó ayer martes el MSP.

Aracelis Delgado, directora Departamental de Salud de la Intendencia de Canelones, informó a El País por su parte que "estaba llegando gente de varias zonas y la gente del propio Paso Carrasco se estaba quedando por fuera".



Delgado indicó que para este miércoles se asignaron en total 540 cupos, un número que responde a la velocidad de los tres equipos de vacunadores que trabajan para este plan "Pueblo a pueblo". Para poder registrarse, las personas que ayer se presentaron en el Municipio tuvieron que llevar una constancia de domicilio que certificara el lugar de residencia. "Estamos priorizando también a personas con discapacidad o personas con patologías graves", señaló.

Delgado indicó que durante esta jornada se registraron dos filas: la de aquellas personas que estaban registradas para vacunarse este miércoles y la de aquellas que se presentaron en el Municipio para que les dieran uno de los 540 cupos disponibles para el jueves. La vacunación en Paso Carrasco continuará hasta el viernes inclusive.



Luego, la aplicación de dosis contra el COVID-19 continuará por Colonia Nicolich, Cassarino, Suárez y el resto del departamento. "Le pedimos a las personas que no se desesperen", indicó la directora y recordó que el objetivo de este plan es llegar a las personas que no tienen fácil acceso a los vacunatorios que ya estaban designados y a los que se accede a través de la agenda oficial.



"Les pedimos que no se desesperen, que hasta el final de la campaña la intendencia va a acompañar esta modalidad", agregó.

¿Por qué reciben Pfizer? Consultado por El País respecto a por qué se decidió administrar dosis de Pfizer en el marco de este plan "Pueblo a pueblo" y no las vacunas de otros laboratorios como Sinovac y AstraZeneca, el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian explicó que esto es así porque al momento es la única vacuna habilitada para toda la población.

Por otra parte, la Dirección Departamental informó además que el lunes se suministraron 6.492 dosis en total, distribuidas en 40 localidades de 17 departamentos.



Ese día, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al recorrer vacunatorios en Tacuarembó aseguró: "Hay vacunas y ganas de vacunarse". Con esta iniciativa se pretende llegar a 150.000 personas en más de 300 pueblos.