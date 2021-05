El MSP habilitará 300.000 nuevas dosis de la vacuna Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitará entre el jueves y el viernes 300.000 nuevas dosis del laboratorio chino Sinovac para personas de entre 18 y 70 años que se encuentren en lista de espera para poder vacunarse contra el COVID-19.

En el MSP explicaron a El País que las vacunas que se agendarán corresponderán a la partida de Coronavac que llegará este fin de semana al país. Se prevé que sean 550.000 dosis en total.



El objetivo de las autoridades es asignar primero los cupos para las personas más adultas que estén comprendidas en la franja de entre 18 y 70 años, de modo de que se pueda “ir avanzando en la cola”, indicó a El País una fuente de la cartera.

Se trata de la segunda ocasión en este mes en la que el gobierno resuelve habilitar nuevos cupos para Sinovac. De hecho, el pasado viernes 7 de mayo el MSP comunicó que se habían abierto 500.000 lugares en la agenda para recibir las dosis chinas.



Desde el inicio de la campaña de vacunación (27 de febrero), al 20 de mayo, se administraron 1.897.213 dosis de Sinovac y 557.904 de Pfizer, según detalla un informe sobre las dosis administradas y registradas que ayer publicó el MSP.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, a la que Uruguay accedió a través del fondo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 17 de abril y el 20 de mayo se colocaron 42.124 dosis.

"Pueblo a pueblo".

Mientras tanto, el gobierno comenzó ayer con la campaña de vacunación en localidades rurales de todo el país. “Hay vacunas y ganas de vacunarse”, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al recorrer vacunatorios en Tacuarembó. Lo expresó en referencia a la iniciativa con la que se pretende llegar a 150.000 personas en más de 300 pueblos.



En esta ocasión, el plan del MSP es inmunizar con dosis de Pfizer, explicaron varios directores departamentales de salud a El País sin precisar las razones.



En Canelones, por ejemplo, está previsto que lleguen mañana 540 dosis con las que se comenzará a vacunar en las localidades de Paso Carrasco, Colonia Nicolich, Cassarino y Suárez, entre otros puntos del departamento canario.

Llegada de vacunas Pfizer. Foto: Presidencia

Sin embargo, la campaña que comenzó ayer tuvo que sufrir rápidamente algunas modificaciones dado que las autoridades locales prevén que más personas que las previstas en la campaña intenten recibir su dosis de Pfizer.



En el caso de Maldonado, el director departamental de Salud, Neris García, resolvió ayer solicitar un comprobante de domicilio a las personas que pretendan vacunarse contra el virus. Así lo dispuso en un comunicado.



García dijo a El País que con la medida busca que “realmente se vacunen los habitantes de cada pueblo”, y no personas que no residan en ellos, porque “sino corremos el riesgo de no tener vacunas para ellos”.

El País consultó sobre el tema en el MSP y en referencia a esta medida se indicó que la campaña está pensada para que todo aquel que quiera vacunarse lo pueda hacer sin ningún tipo de restricciones.



De hecho, esta disposición no fue adoptada en otros departamentos, informaron fuentes del MSP que no estaban al tanto de la determinación del director de salud fernandino.

García señaló que hay personas de Montevideo que estaban planteando visitar el departamento para recibir la vacuna de Pfizer.



“Si usted vive en Montevideo y se entera que el día de mañana vacuno en tal ciudad y se viene para vacunarse allí, me está sacando las dosis de vacunas que tengo para esa localidad”, remató el jerarca al ser consultado por El País.



Maldonado recibió ayer 4.000 dosis de la vacuna norteamericana y alemana para administrar entre sus habitantes.