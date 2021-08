Expertos creen que la reapertura de las fronteras no potenciará el "efecto Delta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reapertura de fronteras marca un cambio radical para la situación sanitaria del país. Al flexibilizar el ingreso de personas no residentes, Uruguay se posiciona en el mundo como un lugar “seguro” en cuanto a la circulación comunitaria de COVID-19.

La posible entrada de variantes del virus preocupa a los científicos. Sin embargo, con más del 65% de la población con las dos dosis de la vacuna y la implementación de una tercera dosis de refuerzo a partir de la próxima semana, el país vive un buen momento sanitario en general.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes que hay 45 personas infectadas con la variante Delta en todo el país. Desde que se detectó el primer caso, ya hubo más de 80 personas que resultaron positivas con la variante al realizarse un segundo hisopado después de haber regresado del exterior durante las últimas semanas.

La cepa originada en India es catalogada como una “variante de preocupación” a nivel mundial debido a que es 97% más transmisible que la forma original del virus. Sin embargo, el ministro Daniel Salinas ha dicho en reiteradas ocasiones que los no vacunados son quienes corren el mayor riesgo frente a la Delta y, en los hechos, la posibilidad de que aumenten los casos por la variante no impidió que el gobierno avanzara en las medidas de reapertura.

Según dijo a El País el virólogo Santiago Mirazo, el impacto de flexibilizar las fronteras uruguayas “no debería ser tan importante” en materia de contagios y circulación de variantes. “Argentina y Brasil no están mejor que nosotros, eso es cierto, pero en esos países no circulan variantes muy diferentes a las nuestras”, explicó Mirazo en referencia a que se espera que la mayoría de los extranjeros que pisen suelo uruguayo vengan de los países vecinos. De Argentina no hay información disponible; de Brasil se sabe que aún el 75% de la circulación es de P.1.

Según el virólogo, el “factor determinante” para la potencia con la que ingrese eventualmente la variante india será “la frecuencia con la que circule en los países de donde vengan los visitantes”. Esto se debe principalmente a que el efecto de las vacunas para reducir el contagio disminuye con la Delta y, por lo tanto, a pesar de que los turistas tendrán que estar vacunados, igualmente podrían estar contagiados con esta forma del coronavirus.

Hoy la mayoría de los contagios en Uruguay son con la variante P.1 y no con la Delta. Sin embargo, según Mirazo, con la apertura de fronteras podría haber un cambio de escenario y la Delta pasar a ser la dominante. “Pero es algo que igual va a pasar en el corto plazo por su alta transmisibilidad, aunque no sabemos cuándo”, dijo.



Mirazo explicó que entre los científicos hay una “sensación” de que los lugares en donde la variante de Manaos es dominante, “la Delta tiene más problemas para hacerse lugar”. En la mayoría de los países latinoamericanos donde la P.1 circula en mayor medida, la Delta aún no aumentó sustancialmente su frecuencia.

Por su parte, la inmunóloga Lucía Vanrell destacó que en los últimos meses el MSP logró retomar el rastreo epidemiológico y controlar el trazado de casos de COVID-19. “Ese control va a hacer que podamos retrasar unos meses la circulación comunitaria de la variante Delta”, afirmó.



De todas maneras, Vanrell dijo que “es cierto” que con la apertura habrá un “riesgo aumentado de que se esparza más rápido” la variante.



“Creo que si bien los contagios van a aumentar, también es muy probable que no aumenten las hospitalizaciones ni las muertes en la misma medida”, sostuvo la inmunóloga.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, dijo a El País que Uruguay “está llegando a la inmunidad de rebaño”, lo cual implica “una protección de los vacunados hacia los no vacunados que es parcial”. Pontet subrayó: “Podemos decir que la variante Delta no va a ser un problema para los CTI de adultos en nuestro país”.

Uruguay abrió la semana pasada la agenda para que quienes recibieron el esquema inicial con la vacuna del laboratorio Sinovac ahora reciban una tercera dosis de refuerzo con Pfizer. Según Mirazo, el aumento en los contagios que puede generar el ingreso de extranjeros “hace más necesaria” la administración del refuerzo.