Ayer no se registraron muertos por COVID-19 y hay solo 30 personas internadas en CTI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el día de ayer no se registró ninguna muerte de una persona infectada con COVID-19, según reportó el informe del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). Esto no sucedía desde el 21 de diciembre de 2020, o sea desde hacía 228 días.

De cara a que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se empiece a notificar día y hora a quienes se anotaron para una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 (por haber recibido antes dos de Coronavac), las cifras de infectados, internados y muertos no para de bajar.



De una totalidad de 11.457 test, ayer se detectaron 83 nuevos casos de contagios por coronavirus, un poco más de la mitad de ellos (44) de pacientes de Montevideo. Además de que no hubo fallecimientos, solo 30 personas estaban internadas en terapia intensiva. Hay detectados 1.619 casos activos en todo el país.



Al día de ayer todos los departamentos registraban a personas cursando la enfermedad, a no ser por Lavalleja.

Tercera dosis.

Pese a que Uruguay muestra mejoras, la inequidad entre países en lo que refiere al acceso a las vacunas contra el COVID-19 es un hecho indiscutible. Hoy, por ejemplo, Uruguay tiene a más del 65% de su población con las dos dosis, mientras que en el continente africano hay naciones que no alcanzan al 1%. A pesar de que los países de ingresos altos y medios representan a menos de la mitad de la población mundial, estos han dado el 80% de los pinchazos contra el nuevo virus.

En medio de la crisis sanitaria más relevante del siglo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ganado una gran importancia a nivel planetario, esto a pesar de que sus posturas no sean “acatadas” por gran parte de los gobernantes. Este miércoles, la entidad solicitó que se retrase la aplicación de terceras dosis, las que empiezan a implementarse en varios países, y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes y niños en los Estados más ricos.



El objetivo de la organización internacional es que haya vacunas suficientes para inmunizar al menos al 10% de la población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir.

Una mujer sostiene en su mano dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Foto: AFP

"Entendemos la preocupación de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, utilicen todavía más”, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Negativo central”, respondió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al reclamo del organismo. Y agregó en conferencia de prensa: “Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo”.

El MSP ya habilitó hace una semana la agenda para que los vacunados con Coronavac reciban un refuerzo de Pfizer, lo que comenzará a suceder a partir del lunes 16. En tanto, en estos días se han estado dando terceras dosis en inmunodeprimidos.



Más allá del debate político o humanitario que se desencadenó a partir del pedido de la OMS sobre la administración de la dosis de refuerzo, el tema también merece un análisis desde lo sanitario.

“Es claro que en una situación global cómo la que estamos viviendo por esta pandemia no se resuelve nada si solo algunos países vacunan y otros no. El problema va a continuar si existen regiones de alta circulación viral donde el COVID-19 pueda seguir evolucionando, generándose así nuevas variantes”, dijo a El País la viróloga Pilar Moreno.



El riesgo de que la pandemia continúe, a pesar de que algunos países con vacunación avanzada como Uruguay vayan más allá y decidan administrar una dosis de refuerzo, es “inminente”, agregó un reconocido epidemiólogo que prefirió el anonimato.



El experto sostuvo que la limitación “absoluta” de contagios es difícil de alcanzar. “Lo que hay que hacer entonces -continuó- es proteger a la mayor cantidad de gente, porque en un momento la reapertura tiene que hacerse”.

Se seguirán fiscalizando los eventos privados El Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó este viernes que si bien Uruguay “ostenta altos porcentajes de vacunación en su población, aún no se ha logrado el objetivo planteado de inmunización colectiva”. Por eso, la Dirección de Fiscalización de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior, “fiscalizará los eventos en lugares privados o residencias particulares sancionando a quienes incumplan con los protocolos acordados”. “Ahora se trata de no echar por la borda el trabajo y sacrificio colectivo”, escribió en Twitter el ministro Salinas.