Emergencias móviles: una red clave para la atención sanitaria que acompaña, asiste y conecta a todo Uruguay

La atención de una emergencia médica es, muchas veces, el primer contacto de una persona con el sistema de salud ante una situación de preocupación. Detrás de cada respuesta hay mucho más que una ambulancia: equipos profesionales, infraestructura, tecnología y años de experiencia que permiten brindar asistencia en los hogares, en la vía pública y ante situaciones que requieren coordinación.

En Uruguay, las emergencias móviles han desarrollado esa capacidad durante más de cuatro décadas. El doctor Bruno Di Donna, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Emergencias, destaca el valor de esta red y la importancia de continuar fortaleciéndola.

¿Qué rol cumple la Cámara en la representación del sector?

La Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay (Ceamex) es un espacio de representación y articulación de las 40 instituciones que integran el sector de las emergencias médicas extrahospitalarias en todo el país. Su rol es representar las necesidades del sector, promover el intercambio entre sus integrantes y generar instancias de diálogo con las autoridades y otros actores del sistema sanitario.

Uruguay ha construido una infraestructura de emergencias móviles que es un valor para todo el país. Detrás de cada servicio hay personas, recursos y una organización preparada para responder cuando alguien necesita asistencia. Como Cámara, tenemos la responsabilidad de representar a las instituciones que forman parte de esa red y contribuir a que esa capacidad siga fortaleciéndose.

¿Por qué es importante el trabajo de las emergencias móviles más allá de las urgencias?

El trabajo de las emergencias móviles va mucho más allá de la respuesta ante situaciones críticas. La atención domiciliaria permite evaluar a los pacientes, brindar asistencia y determinar la conducta más adecuada según cada situación clínica. Cuando el cuadro lo permite, resolver una consulta en el hogar evita traslados innecesarios y contribuye a que hospitales y centros de salud concentren sus recursos en quienes requieren atención de otro nivel. Así, la asistencia extrahospitalaria cumple también una función preventiva y de apoyo al sistema sanitario, sin sustituir los traslados que cada paciente necesita.

Esta capacidad también se pone de manifiesto ante situaciones extraordinarias. Durante la pandemia de COVID-19 y frente a eventos climáticos graves, las instituciones del sector aportaron sus equipos y recursos para atender las necesidades de la población, demostrando el valor de contar con una red preparada y con presencia en distintas zonas del territorio.

Caravana de Ambulancias

¿Qué papel cumple el convenio 911 en la atención de siniestros de tránsito?

El convenio entre el sistema 911 y las emergencias móviles es un ejemplo concreto de coordinación para brindar asistencia médica ante siniestros de tránsito. Esta respuesta requiere comunicación entre los actores involucrados, ambulancias equipadas y equipos profesionales disponibles para intervenir. En las rutas nacionales, las distancias y las exigencias operativas hacen especialmente importante contar con recursos planificados y sostenibles.

Cuando ocurre un siniestro, lo importante es que la persona reciba una respuesta oportuna y adecuada. Para eso se necesitan recursos, planificación y coordinación entre todos los actores que intervienen. Es una tarea que debemos seguir fortaleciendo en conjunto.

¿Por qué es importante la cooperación para fortalecer el sistema de salud?

La articulación entre los sectores público y privado representa una oportunidad para aprovechar las capacidades existentes y avanzar hacia un sistema de salud más integrado. Desde la Cámara, el objetivo es promover el diálogo y la complementariedad entre los distintos actores, considerando las diferentes realidades del territorio nacional.

En particular, las condiciones de cobertura, las distancias y la sostenibilidad de los servicios en el interior plantean desafíos que requieren soluciones compartidas. No se trata de pensar en sectores que compiten entre sí, sino en cómo podemos complementarnos para dar una mejor respuesta a la población. El diálogo y el trabajo conjunto permiten aprovechar la experiencia y los recursos que ya existen, en beneficio de todos.

¿Qué significó la asamblea en Paysandú y cómo se proyecta el futuro de la Cámara?

La Asamblea General Ordinaria Anual, que se resolvió comenzar a realizarla en el interior para evitar el centralismo de Montevideo, fue llevada a cabo en Paysandú y reunió a representantes de las instituciones integrantes de la Cámara. La asamblea permitió intercambiar experiencias, poner en común distintas realidades y conocer de primera mano los desafíos que enfrenta el sector en el interior del país.

De cara al futuro, la Ceamex se propone continuar fortaleciendo su rol como espacio de representación, profundizar el diálogo con las autoridades y los demás actores del sistema sanitario y generar nuevas oportunidades de cooperación. También busca que la experiencia acumulada por las instituciones sea considerada al abordar los desafíos de la atención extrahospitalaria y la cobertura en las distintas zonas del país.

Tenemos que cuidar y fortalecer lo que Uruguay ha construido. Contamos con una red con experiencia, recursos humanos y capacidad de respuesta. El desafío es seguir trabajando junto a las autoridades y los demás actores del sistema para que esa capacidad continúe al servicio de la población.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, las emergencias móviles constituyen una parte relevante de la atención sanitaria en Uruguay. Reconocer su aporte, fortalecer esta red y promover la coordinación entre las instituciones también es una forma de seguir construyendo un sistema de salud preparado para responder a las necesidades de las personas.