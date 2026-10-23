El Hospital Británico invita a repensar relación con la tecnología

Sebastián Bortnik se autodefine como divulgador de temas vinculados con su especialidad, que es la Tecnología y la Seguridad Informática. Apasionado por la educación y la divulgación, fue uno de los fundadores y presidente de la ONG Argentina Cibersegura. Actualmente dirige el equipo de investigación de la empresa argentina Onapsis. A través de sus conferencias en aquel país y alrededor del mundo, se volvió un referente por su trabajo de concientización sobre el buen uso de las tecnologías.

Fue así como la pasión por divulgar y concientizar sobre el mejor uso de la tecnología, cada vez más accesible y con mayor alcance e impacto sobre nuestra vida cotidiana, y una oportuna invitación del Hospital Británico, lo trajeron a Montevideo.

Bortnik interactuó con los profesionales y colaboradores del Hospital Británico, así como también con sus socios, especialmente los más jóvenes, que colmaron la sala del auditorio para escucharlo.

Con la pregunta “¿Vivir para scrollear o scrollear para vivir?” como disparador, Bortnik expuso ante un centenar de socios ávidos por tratar de entender mejor el impacto de la tecnología en el mundo actual.

Haciendo pie en indicadores actuales sobre la afectación del bienestar por parte del uso de tecnologías, Bortnik llamó la atención sobre la creciente crisis de bienestar en la sociedad, acompañada por un aumento de distintas problemáticas vinculadas a la salud mental: como la depresión y/o el aislamiento social entre los más jóvenes, que suelen ser quiénes están más expuestos y más tiempo dedican a las nuevas tecnologías.

El especialista recordó que la tecnología no es buena ni mala en sí misma y convocó a poner el foco en el uso que le damos a las distintas tecnologías: “la pregunta correcta es si la usamos bien o la usamos mal”.

Repasó la “avalancha” tecnológica de los últimos 20 años y llamó a lograr capturar lo bueno que la tecnología nos ofrece minimizando lo malo que también conlleva o los riesgos que puede suponer en algunos casos: “la pregunta que a mí me convoca, la que me levanto pensando en la mañana, es qué puedo cambiar yo, porque podemos usar mucho mejor o peor la tecnología”.

Precisamente para reflexionar sobre los usos de la tecnología fue que días atrás Bortnik volvió a Montevideo y al auditorio del Hospital Británico para celebrar un encuentro con sus socios jóvenes, a los que motivó a usarla de modo racional y a favor de sus intereses.

Bortnik también realizó una presentación ante el cuerpo médico del Hospital Británico, en la que bajo el título “Salud y Algoritmos” expuso sobre el potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo al rol médico, contribuyendo a optimizar la experiencia asistencial mediante una atención más eficiente, oportuna y enriquecedora.

“El mundo laboral en la era de la Inteligencia Artificial”, en tanto, fue el título de la presentación que realizó ante el resto de los colaboradores del Hospital, dedicada a entender el impacto de la IA en el ámbito laboral actual y cuáles son los aspectos a tener en cuenta para obtener resultados óptimos en los equipos de trabajo.

La presencia de Bortnik respondió a la política permanente del Hospital Británico de relevar los intereses y necesidades de sus socios, de modo de acercarles herramientas y respuestas con las que hacer frente a sus inquietudes.