Educación no aplicará recomendaciones del MSP, dijo Lacalle Pou: “No queremos políticas que puedan discriminar”

Luis Lacalle Pou, presidente de la República, dijo este jueves en rueda de prensa que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no aplicará las recomendaciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, había dicho este miércoles que, en el caso de que surja un brote en una clase, "no se van a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tienen dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad".



Algunos pediatras y pedagogos se manifestaron en contra de este anuncio y observaron que la medida genera discriminación, en sintonía con el mensaje que había transmitido el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría donde instaba a “evitar cualquier práctica que vulnere los derechos por no estar vacunados”.



En el mismo sentido se manifestó el presidente: "Nosotros no queremos tener políticas que de alguna manera puedan discriminar".

Además, el mandatario recordó que, como ha pasado durante la pandemia, “Salud Pública recomendaba algunas acciones, algunas medidas a tomar, y después el área correspondiente -en este caso respetando la autonomía de la educación- toma una decisión, que en este caso va a ser sensiblemente distinta a la recomendación del MSP”.



El jerarca manifestó que hoy habló con Salinas, así como con Pablo da Silveira, ministro de Educación, y con Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



“Queremos que todo el mundo pueda asistir a clase, ya bastante tuvimos un año y medio complejo en ese sentido, así que todo lo que pueda discriminar de alguna manera no lo vamos a aplicar”, subrayó Lacalle Pou.

Además, señaló como otra razón para no aplicar las recomendaciones del MSP que, frente al comienzo de clases, “no parece que den los tiempos” para “cambiar todo lo planificado en todo el sistema educativo”.



Da Silveira y Silva “van a tomar la decisión de seguir con el camino que venían trabajando aún mediando esta recomendación”, sostuvo el jerarca.

"Salud Pública no hizo un protocolo, hizo una recomendación. Los protocolos tienen que ser aceptados por el Poder Ejecutivo. Esa recomendación la hace Salud Pública, pero no quiere decir que la siga el Poder Ejecutivo", agregó.