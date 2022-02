Salinas: "No se va a pedir cuarentena o aislamiento" a niños y adolescentes "si están con vacunación completa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No se van a cuarentenar a niños y adolescentes que padecieron covid-19 en los últimos 60 días, y tampoco si tienen dos o tres vacunas según el esquema para su edad y estado de comorbilidad" en caso de brote en una clase, remarcó este miércoles de mañana el ministro de Salud Daniel Salinas, cuando restan menos de dos semanas para el inicio de clases 2022.

"No se va a pedir cuarentena o aislamiento si están con una vacunación completa", enfatizó el secretario de Estado en conferencia de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

En tanto, para los alumnos que cuenten con una dosis anticovid, no estén vacunados o hayan pasado los 60 días de infección "podrán reintegrarse al día octavo de la última exposición, y no requiere de test".

A nivel terciario, puntualizó, "no se va a pedir cuarentena en ningún caso, solo auto monitoreo de síntomas y consulta inmediata si presenta síntomas".



Para el caso de docentes y auxiliares educativos, aclaró: "Si tienen tres dosis o dos dosis, no se va a pedir cuarentena". En tanto, "si no están vacunados o con una dosis, sí".



En caso de contar con tres dosis, "el testeo es al quinto día de la última exposición". Para el caso de dos dosis, el test es "un test al inicio y otro a los cinco días, igual que los no vacunados".