¿Qué opinan los infectólogos sobre la suspensión de vacunación anticovid en niños?

El juez Alejandro Recarey determinó este jueves la suspensión de la vacunación anticovid en niños menores de 13 años, tras una acción de amparo presentada por el abogado Maximiliano Dentone. Desde el sector médico se han expresado en contra del fallo pero, ¿qué opinan algunos de los referentes en infectología?

“Yo creo que es un poco ridículo porque no veo dentro de las cosas que han salido, que yo he podido leer hasta ahora, que haya un problema técnico o un problema de seguridad o de algo vinculado a la vacuna. Parece más ser un problema administrativo”, dijo Álvaro Galiana, infectólogo y director del hospital Pereira Rossell



“La vacuna sigue siendo segura, sigue siendo recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), sigue siendo la herramienta más importante para evitar esta enfermedad infecciosa, como han sido las vacunas a lo largo de la historia”, aseguró Galiana en conversación con Telemundo (Canal 12).

Álvaro Galiana. Foto: Archivo El País.

El infectólogo aseguró que la vacuna que se aplica en el país “ha sido la que ha demostrado mayor efectividad y mayor seguridad”. “No tiene elementos tóxicos, ni tiene elementos nocivos”, añadió.



Por su parte, el infectólogo Henry Albornoz señaló que “es un fallo que preocupa”. “En una campaña de vacunación que venía siendo exitosa, hay ahora una porción de la población que había iniciado su proceso de vacunación y que no lo va a poder completar, o algunos que no estaban todavía en edad de vacunarse, no lo van a poder hacer”, señaló.

.Henry Albornoz. Foto: Archivo El País

“Las vacunas que utiliza Uruguay son las vacunas que ha estado utilizando y utiliza el mundo”, sostuvo en diálogo con Telemundo. “Hay muchísimos millones de dosis dadas de estas vacunas en el mundo, la evidencia científica va por el lado de que son seguras”, concluyó.



A su vez, el catedrático de Infectología Julio Medina, expresó en su cuenta de Twitter que “la resolución de no permitir la vacunación voluntaria en los menores de 13 años, no es una determinación libre de riesgos”.



“Más bien es una decisión que debilita el escudo de protección de la salud, exponiendo a potenciales riesgos a las personas en esta franja etaria”, precisó.



Julio Medina, catedrático de Enfermedades Infecciosas en UdelaR. Foto: El País.

En esta línea, señaló que “Uruguay ha tenido una planificación e implementación exitosa y responsable del programa de vacunación” contra el coronavirus y que “siempre ha estado avalado por la ciencia”.



"La comunidad científica ha trabajado de manera extraordinaria para dar este aval a las decisiones de políticas públicas así también llevar certeza y tranquilidad a la población. Defendamos el programa de vacunación”, concluyó.