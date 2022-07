Salinas emitió una carta a la ciudadanía tras suspensión de vacunación anticovid a niños

Tras la resolución del juez Alejandro Recarey de suspender la vacunación anticovid en niños de hasta 13 años, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas se expresó en su cuenta de Twitter con un solitario “#Eppursimuove”. Sin embargo, minutos más tarde dio a conocer una carta abierta a la ciudadanía en la que sostiene que “poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país”.

“La vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países”, agrega el ministro en su carta, cuyo texto se puede leer íntegro a continuación.

“Montevideo, 7 de julio de 2022



Carta abierta a la ciudadania - Eppur si muove



Reafirmamos, enfáticamente, nuestra convicción de que el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 fue necesario y efectivo para mitigar la Pandemia. La vacunación fue un instrumento que permitió mejorar notoriamente el status sanitario del país: redujo los contagios, redujo las internaciones y los fallecimientos por Covid-19.



Mientras el mundo entero sufrió graves daños por la sucesión de olas de Covid-19, en Uruguay el ingreso de la variante Delta no tuvo impacto negativo, en virtud de que un porcentaje importante de la población ya contaba con dosis de refuerzo. Más adelante, el ingreso de la variante Omicron, no trajo un incremento proporcional, en relación con la ola producida por la variante P1 o Gamma, en cuanto a casos graves y a fallecidos.



Y más importante aún, la vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países. Es justo reconocer la alta adhesión del personal médico y no médico del sistema sanitario, que tuvieron una altísima tasa de adhesión a la vacuna y que fueron pilares que sostuvieron el sistema sanitario en pleno funcionamiento en estos años de pandemia.



La vacunación permitió además, que la sociedad recupere en forma plena y anticipada, la actividad educativa, social, cultural y deportiva. Uruguay logró tener mayor presencialidad en la educación en relación con otros países y esto seguramente podrán apreciarlo generaciones futuras. Nuestros niños volvieron antes a clase. Recordemos que los maestros y educadores fueron grupos priorizados para que todos puedan volver a las aulas con la mayor seguridad sanitaria posible.



La vacunación permitió también recuperar antes y mejorar la interacción social, el acompañamiento a los más vulnerables, como son las personas mayores y las personas con discapacidad.



La vacuna protegió y protege a la sociedad en su conjunto; muy especialmente a los más vulnerables: personas con comorbilidades, niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas con un sistema autoinmune debilitado.



Poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país. Uruguay ha sido ejemplo en el mundo por su gestión de la pandemia y por su rápida vacunación, mérito de la población en su conjunto.



Implica también afectar la credibilidad de nuestros científicos y académicos que han apoyado esta campaña de vacunación.



Asimismo, el plan de vacunación y la elección de plataformas vacunales contó con el aval del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y de más de 80 expertos de distintas disciplinas donde se incluyen médicos de todas las especialidades, sociólogos, psicólogos, estadísticos, matemáticos, entre otros.



Más grave aún, se cuestiona la abrumadora evidencia científica acumulada, información que se ha publicado en la página del MSP y está a disposición de la población.



La evidencia científica, muestra con evidencia abrumadora, que la vacuna de ARN mensajero no modifica el genoma humano.



Reiteramos nuestro compromiso con la salud de todos y de cada uno de los uruguayos. Reiteramos nuestro convencimiento de haber hecho lo correcto en todo momento.



Muchos uruguayos menores de 13 años ya pudieron recibir las dosis necesarias, pero otros NO. A ellos se les está negando injustamente su derecho.



Como cuenta la leyenda, hace casi cuatro siglos, Galileo Galilei, habría expresado: "Eppur si muove".

Daniel Salinas.