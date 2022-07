Recarey falló a favor de dos mujeres que reclamaron no hisoparse para ingresar a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juez Alejandro Recarey, quien decidió este jueves la suspensión "inmediata" de la vacunación anticovid de niños menores de 13 años, también falló a favor de dos mujeres que demandaron a Estado uruguayo por obligarlas a realizarse un hisopado para ingresar al país por su condición de no vacunadas.

En el fallo, el juez "afirma con énfasis que la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad" y señala que "el no vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes".



Por ello, afirma que haber obligado a estas mujeres a realizarse un test PCR para ingresar al país por no estar vacunadas viola el principio de igualdad, según el juez Recarey.



"Haciendo lugar a la pretensión de amparo. Y en su mérito ordenando al MSP a que se lleve adelante los controles a los que el Estado está obligado por el art. 2 inc. 5 de la ley nº 9202. Y a todos los demandados por igual, a que se abstengan de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y/o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el covid-19", expresa el fallo que fue dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia.