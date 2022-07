Sepa todas las respuestas que dio Salinas a las 18 preguntas que solicitó el juez Recarey

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, respondió las 18 preguntas que hizo el juez Alejandro Recarey sobre el plan de vacunación contra el covid-19 en Uruguay, y su cartera publicó las respuestas. Conozca a continuación, una a una, las respuesta del secretario de Estado.

Salinas destacó que Uruguay realizó estudios nacionales e internacionales sobre la efectividad vacunal. Citó un estudio internacional de Thompson, de octubre de 2021, donde 42.000 pacientes fueron estudiados. "La efectividad de un esquema de vacunación completo a los 14 días de la segunda dosis fue del 89 % para prevenir la hospitalización y del 90 % para prevenir ingreso a CTI", dijo que marcó el análisis.



Además, sostuvo que se ha realizado "de forma coincidente con el inicio de la campaña de vacunación para la franja etaria de niños de 5 a 11 años", que comenzó el 12 de enero. "Se implementó una vigilancia de Efecto Adverso Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (Esavi)" en esta población en "un centro de salud de referencia nacional, con el objetivo de sensibilizar esta vigilancia y aumentar la posibilidad de detectar posibles casos".



El MSP "conoce exactamente la composición de las vacunas" anticovid que se administran en nuestro país, así como sus componentes, su función en la formulación y la cantidad de cada uno, agregó Salinas, tras ser consultado por Recarey sobre si "fueron y son iguales todas las partidas de vacunas que se inyectan". Al mismo tiempo, puntualizó que su cartera verificó el "cumplimiento de las especificaciones establecidas para la liberación del lote".

Respecto a por qué se administraron "distintos tipos y marcas de vacunas, a distintas franjas o estamentos poblacionales", el secretario de Estado señaló que "se estableció una priorización de las poblaciones clave, teniendo en cuenta el objetivo principal de disminuir la enfermedad grave y la mortalidad vinculada a la pandemia en primer término, así como minimizar la disrupción social".



Aclaró que la vacunación se realizó "en forma progresiva y escalonada de acuerdo a la priorización de grupos a vacunar, plataformas de vacunas disponibles en Uruguay (según arribo fragmentado) y a la mejor evidencia disponible".



Sobre las dosis aplicadas, que puntualizó "todas" superan "el 50% de eficacia exigido por la OMS", Salinas indicó que las "recomendaciones técnicas para la introducción de las vacunas y su aplicación" provinieron tanto de la Comisión Asesora Nacional de Vacunas (CNAV), del Grupo Asesor Ad Hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) entre otras instituciones.



"Contar con vacunas contra el covid-19 fue producto de una decisión firme, guiada por el convencimiento de guiar a la población; y se logró en un contexto de extrema dificultad de acceso a las vacunas", remarcó el ministro de Salud.

Específicamente sobre la vacuna Pfizer -BioNtech, que es la que se aplica a los menores de edad de 5 a 11 años, detalla cómo fue el avance de su habilitación. "Fue aprobada inicialmente a partir de los 16 años y sin límite superior de edad para su uso. Posteriormente fue aprobada por agencias internacionales como FDA, EMA, por la OMS para adolescentes de 12 a 16 años y niños de 5 a 11 años (dosis menor) y actualmente 6 meses a 5 años".



Salinas agregó que se resolvió dar esta dosis de Pfizer a los niños de 5 a 11 años "dado que es la única que contaba en ese momento, con aprobación de Agencias Internacionales Reguladoras de referencia (FDA-EMA), basados en estudios de Fase III publicados, para esta franja etaria". En tanto, no se optó por Coronavac para esta población porque había un estudio Fase III "en curso pero no culminado".



Consultado sobre si las dosis de Pfizer aplicadas generan "riesgos de autoinmunidad", el ministro sostuvo que en menores de edad "los fenómenos de autoinmunidad posiblemente relacionados a vacunación COVID-19 en nuestro país fueron excepcionales, no registrándose NINGUNO en la población de 5 a 11 años".



El secretario de Estado también aclaró que la "proteína Spike" que contiene la vacuna de Pfizer "no genera toxicidad", lo que además, "está ampliamente demostrado en las fases de ensayo 1 y 2". En ese sentido, expresó que "no hay reportes de toxicidad de la proteína espicular vacunal en humanos".

Sobre si el covid-19 es una "enfermedad definible como alta o significativamente agresiva para los niños", Salinas respondió que la enfermedad en los niños "se ha presentado mayoritariamente de formas leves", aunque aclaró que en los grupos de niños que tienen comorbilidades (enfermedades pulmonares, cardiovasculares, neurológicas, cáncer u otras enfermedades) "tienen formas más graves y en ellos la infección no es una enfermedad leve". Hasta el momento, los niños "han significado alrededor del 14-15% de los casos de COVID-19 en el Uruguay, en este momento entre 130.000 y 140.000 casos".



"Globalmente un porcentaje muy bajo (menor del 1%) de los niños que cursan covid-19 han requerido internación en áreas de cuidados intensivos, pero hay menores de 15 años fallecidos por esta enfermedad", agregó.



Nombró como efectos del covid-19 en niños el "síndrome inflamatorio multisistémico "SIM-C”, que se implica una forma "grave" de la enfermedad; el "covid-19 prolongado", incluyendo varios estudios internacionales.



Por otro lado, el ministro destacó que "la evidencia científica disponible demuestra claramente que el riesgo de aparición de nuevas variantes se ve incrementado en escenarios de alta circulación viral y bajas coberturas vacunales, por lo que la OMS en múltiples comunicaciones para atender esta situación, ha exhortado a los países a lograr altas coberturas vacunales en el menor tiempo posible". Puntualizó que la inmunización "no interfiere con la respuesta inmunológica dada por la respuesta inmunológica natural, sino que la fortalece favoreciendo la inmunidad de memoria".



El juez Alejandro Recarey, que analiza una acción de amparo en contra de la vacunación anticovid a niños presentada el viernes pasado por el abogado Maximiliano Dentone, dará su sentencia este jueves al mediodía, según supo El País.



Dentone ingresó minutos antes al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para continuar con la instancia judicial que comenzó ayer. Por esa hora, según supo El País, el ministro Daniel Salinas enviaba un escrito con las respuestas a 18 preguntas que hizo el juez Recarey.

Unos 10 activistas antivacunas se presentaron esta mañana en la puerta del juzgado, una cifra menor que la instancia judicial de ayer, donde se hicieron presentes con pancartes. Una mujer allí presente le gritó a Dentone esta mañana antes de que ingrese al juzgado: "¡Suerte, suerte!".

La audiencia se retomó esta mañana tras acusaciones de distinto tipo por parte de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y ASSE, que fueron citadas, además del laboratorio Pfizer -marca de las vacunas anticovid en cuestión- por el juez Recarey.

En la cita de ayer, los representantes de Presidencia intentaron recusar a Recarey por “causal de prejuzgamiento”. Esto tuvo que ver con que el juez sumó varias consultas a la intimación al gobierno que no estaban incluidas en el recurso de amparo que inició Dentone.