Denuncian a subdirectora del Hospital de Colonia por “malos tratos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, visitó este viernes el Hospital de Colonia en donde destacó los avances realizados en materia de infraestructura y recursos. Sin embargo, el viaje también tuvo intenciones de “aclarar” la situación de “malos tratos” denunciada por el gremio de funcionarios local en contra de la subdirectora del centro, Mónica Ruella.

“Nos reunimos con el gremio y la comisión interna del hospital para poder ver temas que salieron recientemente, como quejas”, indicó Cipriani en Colonia. El jerarca dijo que se trata de “un inconveniente” y que habrá una investigación sobre el caso. “Está dentro de lo normal que haya puntos de encuentro entre el directorio y el gremio”, agregó.

Según informó La Diaria, las denuncias en contra de la subdirectora incluyen acusaciones tales como que Ruella llama telefónicamente a los trabajadores para preguntarles por qué “van tanto al baño”, vigilándolos constantemente y “siempre hablándoles mal”. “Es horrible trabajar así”, indica uno de los testimonios en las denuncias.



Consultado al respecto, el vocero de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Gustavo Gianre, dijo que “las denuncias son muy graves” y que ahora el gremio aguarda por la resolución de ASSE al respecto.



“Para nosotros no es sencillo, siempre apostamos al diálogo, pero cuando del otro lado no se escucha o no se tiene la empatía de modificar algunas conductas, se llega a este tipo de situación”, remarcó Gianre.



En un comunicado divulgado la semana pasada, la comisión interna del Hospital de Colonia solicitó formalmente la remoción de todo el equipo a cargo de la dirección del centro, además de presentar la denuncia en contra de la subdirectora, porque se “buscan coaccionar a los trabajadores mediante la prepotencia, la presión y la persecución sindical y laboral sistemática”.



Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Médicos de Colonia, que representa a la Federación de Médicos del Interior (FEMI), Michel Heguaburu dijo que desde que comenzó la gestión actual ha habido “muchas idas y venidas entre la subdirectora y el gremio”.

La denuncia en contra de Ruella fue realizada por la FFSP y no por FEMI. En este sentido, Heguaburu dijo que el colectivo de médicos no comparte todo lo planteado por la FFSP, porque “se metió en la misma bolsa de la denuncia contra la subdirectora otros reclamos como la falta de recursos humanos”, algo que “sí genera mucha preocupación” y comparten, pero no tiene que ver con el tema.