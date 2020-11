COVID-19: expertos del MSP y el GACH harán un ranking para elegir una vacuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los próximos meses, cuando el panorama esté más claro, el Poder Ejecutivo tendrá que decidir a cuál de los laboratorios que integran el Fondo Covax (de la Organización Mundial de la Salud, al que Uruguay ya se adhirió) comprará la primera partida de dosis contra el coronavirus, la enfermedad que ayer se cobró una nueva muerte y registró 118 casos positivos.

Expertos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) definieron que presentarán al Poder Ejecutivo un ranking con las mejores opciones de vacunas, según distintos aspectos que deberán ser evaluados.

Uruguay ya se aseguró un millón y medio de dosis para la población de riesgo (adultos mayores y personal de la salud) a través del mecanismo Covax, un fondo que integran unos 184 países. Se calcula que cada persona necesitará dos dosis. Hoy, 11 de las casi 50 vacunas que están en etapa de evaluación clínica se encuentran en fase tres, es decir, se están probando en miles de personas para evaluar su eficacia. Los expertos que conforman la comisión que fue creada a instancias de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, trabajan en un borrador resumen que contiene el detalle de los avances de cada una de las vacunas.

En el ranking que ahora se proponen realizar, los médicos, virólogos, inmunólogos, infectólogos y matemáticos, entre otros especialistas, determinarán con “precisión” las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Para ello, los profesionales, que se reúnen semanalmente, tuvieron que determinar qué laboratorios ofrecen hoy las mejores vacunas desde el punto de vista científico, económico e incluso logístico. Este último aspecto no es menor, dado que algunas requieren condiciones difíciles de cumplir para que no se rompa la cadena de frío.

Acerca de lo que aún no hay una determinación, es sobre quiénes serán los primeros grupos de riesgo en vacunarse. Si bien todo apunta a los adultos mayores y el personal de la salud los primeros en recibirlas, aún quedan cosas por definir. Todavía no está claro, por ejemplo, si se liberarán dosis para todos los mayores de 60 años, o para los que tengan más de 65. Tampoco está definido si las vacunas podrán ser recibidas por personas que ya se recuperaron de la enfermedad, dado que los ensayos clínicos de los laboratorios solo se vienen realizando en adultos sanos -sobre este punto aún no está claro, tampoco, qué pasa con los asintomáticos que tuvieron el virus y no se enteraron.

El inmunólogo, experto en vacunas y profesor de la Facultad de Medicina, Alejandro Chabalgoity, dijo a El País que “no hay una bola mágica” con respecto a cuándo va a estar la vacuna contra el COVID-19 y que es necesario que es crucial evitar que se aumenten los casos.

Cronograma de vacunas.

En el gobierno esperan que las dosis arriben a Uruguay a mediados del primer semestre de 2021, tal como ya lo anunció la semana pasada la OPS. En esta misma línea fue el coordinador del GACH, Rafael Radi, al explicar hace dos semanas a El País que “en un escenario muy optimista, el personal de la salud podría vacunarse” en el entorno de esas fechas.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: Reuters

Las vacunas del Covax que están en fase tres son de las siguientes empresas o instituciones: Sinovac (de Pekín), Instituto de Productos Biológicos (de Wuhan), Instituto de Productos Biológicos (de Pekín), Bharat Biotech (de India), Universidad de Oxford (Gran Bretaña, y en este caso se trata de una de las más nombradas, la AstraZeneca), CanSino Biological del Instituto de Biotecnología (de Pekín), Instituto de Investigación Gamaleya (de Rusia), Janssen (de Bélgica), Novavax, Moderna y BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer (estas últimas tres de Estados Unidos).

La pandemia se cobró ayer la muerte número 73 por coronavirus. Se trata de una persona de 79 años de Montevideo. Además se confirmaron 11 casos nuevos y se notificaron 992 personas enfermas. Del total de positivos, la mayoría pertenece a Montevideo (62 infectados) y a Canelones (32 contagiados).



Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, se refirió ayer al “dramático aumento” de contagios en algunos departamentos de Uruguay, y dijo que el país “es un ejemplo de lo rápido que puede evolucionar la situación”.