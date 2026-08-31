Aumentan los casos de cáncer en hombres y mujeres menores de 50 años

Si bien el cáncer afecta “principalmente” a los mayores de 50 años, la incidencia de la enfermedad “multifactorial” en personas que tienen menos de esa edad ha aumentado en Uruguay, como en otras latitudes, según datos relevados por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer solicitados por El País.

La medición de la Comisión marcó la evolución de la incidencia de los principales tumores, por sexo, entre los años 2002 y 2022 -último dato reportado-, y su evolución por quinquenios, en la población uruguaya menor de 50 años.

“La incidencia de cánceres, como los de mama, colo-recto, endometrio, esófago, vesícula biliar, cabeza y cuello, riñón, hígado, médula ósea, páncreas, próstata, estómago y tiroides, ha aumentado en adultos menores de 50 años en muchas partes del mundo”, puntualizó un informe de la Comisión.

Durante el quinquenio 2018 - 2022, las tres tasas ajustadas (casos cada 100.000 habitantes), más altas a nivel local, entre las mujeres, fueron en cánceres de mama (32.30), cuello uterino (11.25) y colorrectal (6.39). En los tres casos fueron cifras más altas que en el quinquenio 2013 - 2017.

Mientras que entre los hombres, las tres tasas ajustadas más altas fueron en los cánceres de testículo (9.93), leucemia (5.20) y colorrectal (5.18). En los primeros dos tumores, hubo una mayor tasa frente al quinquenio 2013 - 2017.

Por otro lado, se utilizó el porcentaje de cambio anual estimado promedio (AAPC, por sus siglas en inglés) en todo el periodo (2002 - 2022), que “resume la tendencia en un único indicador”, agregó la Comisión.

Diferencias por sexo

En las mujeres, se relevaron “tendencias decrecientes” en la incidencia de los cánceres de esófago y ovario, y “tendencias crecientes” en todos los cánceres (sin piel no melanoma), de melanoma, tiroides, riñón, útero, y colorrectal y mama.

En hombres, se reportaron “tendencias decrecientes” en esófago, laringe, pulmón, estómago, y “tendencias crecientes en todos los cánceres (sin piel no melanoma), colorrectal, testículo, riñón y tiroides.

Asimismo, la Comisión marcó un “aumento significativo” de cáncer colorrectal en jóvenes, específicamente entre los 40 y 49 años, de 3.1% en hombres y 2.1% en mujeres anualmente, para el periodo 2002-2017. También se planteó una “tendencia creciente” en el cáncer de mama para las mujeres de entre 20 y 44 años.

La oncóloga Lucía Delgado, presidenta de la Comisión, señaló a El País que el aumento de la incidencia de los tumores en menores de 50 años afecta “especialmente a los cánceres de mama, colorrectal, páncreas, riñon y endometrio”.

El estilo de vida

Este incremento “no tiene una causa única”, agregó Delgado, sino que la mayoría está vinculado a “cambios en el estilo de vida”, con una “exposicion más temprana a un conjunto de factores metabólicos, nutricionales y ambientales capaces de acelerar la carcinogénesis”, el proceso mediante el cual una célula normal se transforma en maligna.

Los principales factores de riesgo detrás de este aumento, se asocian a la “obesidad desde la infancia o adolescencia”, el “sedentarismo o menor actividad física”, al “mayor consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y el menor consumo de frutas y verduras”, así como al consumo “más precoz y/o creciente de alcohol”, señaló la oncóloga.

También por los “cambios del microbioma”, que es la alteración de microorganismos internos por factores externos, por la “alimentacion, obesidad y exposicion a antibióticos”, sobre todo en el caso del cáncer colorrectal “precoz”, acotó.

El oncólogo Gabriel Krygier, titular de la Unidad Académica de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina (Udelar) y vocal de la Comisión, también dijo a El País que hay un aumento de la incidencia del cáncer en menores de 50 años.

Krygier lideró una investigación de unos 5.200 casos de una mutualista, que se prevé divulgar próximamente en una revista científica. Entre los hallazgos, planteó el “crecimiento de la incidencia y mortalidad” del cáncer de mama en mujeres de 25 a 45 años, que se estima está vinculado con el “atraso en la fertilidad”; y la “feminización” del cáncer de pulmón por el tabaquismo.

Entre los hombres menores de 50 años, se vio un aumento en el cáncer colorrectal, que se lo relaciona al “exceso” de consumo de “carne roja y alcohol”.

Respecto a si puede existir un aumento del cáncer en la población menor a 50 años por un mayor diagnóstico frente a años anteriores, Delgado señaló que esto incide, tal como ocurre cuando se introduce un programa de tamizaje, pero que ese factor “no explica la importante tendencia creciente de la incidencia de ciertos cánceres en los jóvenes”.

En cuanto a por qué no se tienen datos de incidencia posteriores a 2022, Delgado dijo que Uruguay tiene un registro que supone la búsqueda activa de la información por parte de buscadores de todo el país, que no reciben pasivamente los datos. Por este proceso, es que “aún no fue posible” cumplir con las etapas para “verificar o depurar” la información.