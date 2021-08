Aumentan aforo para fiestas, durarán cinco horas y limitan el baile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron ayer con los principales representantes de las cámaras y asociaciones vinculadas a la realización de eventos y fiestas para presentar el nuevo protocolo que se inaugurará con la Noche de la Nostalgia, el próximo 24 de agosto, tal como lo anunció esta semana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El subsecretario de la cartera sanitaria, José Luis Satdjian, explicó que los eventos y fiestas se dividirán en dos grandes categorías: los mixtos, que incluyen tanto a personas inmunizadas como no inmunizadas; y aquellos de los que participen solo personas vacunadas.



En este sentido, en los eventos mixtos el aforo máximo será de 100 personas en ambientes cerrados, o de 150 en abiertos. Mientras que en los que son para los que cuentan con las dos dosis de la vacuna y los 14 días posteriores que completan la inmunización, el aforo podrá ser de hasta 200 personas en lugares cerrados o 300 en abiertos.

“No se puede bailar” en los eventos a los que concurran personas sin vacunarse, según puntualizó Satdjian y agregó: “El baile es solamente entre personas inmunizadas y está habilitado en este tipo de salones, no está habilitado en pubs o restaurantes”.



Acerca del uso de tapabocas, el subsecretario sostuvo tras la reunión: “Recomendamos el uso de barbijo en todo momento, salvo cuando se esté ingiriendo alimentos. Es una recomendación; sabemos que es muy difícil exigirlo sobre todo en el momento del baile, pero lo recomendamos”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay (CEU), Germán Barcala, dijo a El País que las medidas en general fueron “recibidas con mucho optimismo por todo el sector”, aunque “siempre se quiere un poco más, sobre todo en el tema de los aforos”.

Sin embargo, Barcala sostuvo: “Entendemos que esto es el comienzo de algo progresivo y ojalá podamos tener otra instancia con el ministerio para que se vayan ampliando”.

En lo que refiere a la duración de los eventos como casamientos o fiestas de 15, actualmente el protocolo vigente establece un máximo de cuatro horas. Según supo El País, el MSP inicialmente propuso en la reunión de ayer con los organizadores que la extensión sea de hasta cuatro horas y media, algo que fue entendido como “demasiado poco” por la mayoría de los representantes del sector y finalmente se acordó una duración máxima de cinco horas.

“Creo que no nos afecta mucho ni tampoco complica que habiliten el baile únicamente para los vacunados”, sostuvo el presidente de la CEU.



A pesar de que la cartera sanitaria comenzó con el proceso para habilitar que las farmacias vendan test de antígenos, el nuevo protocolo no incluye la realización de estos para descartar la presencia de COVID-19 en los invitados.



“Lo que tiene que estar asegurado es la ventilación, que es lo más importante”, destacó Satdjian, y advirtió que los eventos que incluyan baile tendrán que realizarlo por tandas de 40 minutos, con un espaciado de 20 minutos para “ventilación y para que no se genere mayor aglomeración”.

Tal como adelantó el ministro de Salud, Daniel Salinas, este miércoles, en la reunión se sugirió la instalación de medidores de CO2 en los salones, aunque no será obligatorio utilizarlos.



En el caso de que alguien que haya concurrido a un evento resulte positivo de COVID-19 en los días siguientes, el MSP instrumentará un rastreo de todas las personas que hayan asistido y se pondrá en contacto con estas.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, también participó de la reunión de ayer, aunque no dio declaraciones a la prensa. Se espera que en el correr del día de hoy la cartera publique los detalles del protocolo debido a que hay algunas cuestiones que no fueron discutidas en el encuentro, según Barcala, como por ejemplo las disposiciones gastronómicas en los salones.