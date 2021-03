Asesora de la campaña de vacunación: "Ahora el personal de la salud está eligiendo Coronavac"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plan del gobierno contra la pandemia del COVID-19, que también contempla en etapas posteriores la vacunación de residentes y estudiantes avanzados de Medicina, “está dirigida a los (trabajadores) más expuestos y más necesarios”, comentó a El País la asesora de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Graciela Pérez Sartori.

La funcionaria indicó que se busca alcanzar al personal de los CTI y anexos, al de las emergencias móviles y a todos los trabajadores de la salud que cumplan funciones en la calle, por la exposición a la que se encuentran a diario.



-¿Cuál es el estado de situación de la campaña de vacunación contra el COVID-19?



-Va un poco en lo que era la ilusión, que quizás era una expectativa muy alta, de poder haber ido más rápido. Teníamos la capacidad para ir más rápido, pero no es un mal comienzo. Yo creo que a veces los comienzos tienen sus dificultades.



-De todos modos no es lo que esperaban, ¿verdad? Estimaban administrar alrededor de 30.000 dosis por día.



-Se esperaban más, sí.



-¿Y esto solo responde a lo dicho por Salinas acerca de que los usuarios no quieren recibir la segunda dosis porque les toca en Semana de Turismo?



-Bueno, se puede sospechar ese punto porque hubo cancelaciones. Personas que se agendan y después se dan cuenta de que la segunda dosis les va a caer en Semana de Turismo y cancelan la agenda. Es una hipótesis muy probable. Otra es que hay algunos miedos. La vacunación ha generado mucha discusión y miedos que hay que ir analizando. A medida que se vayan dando la vacuna, posiblemente se vayan apuntando más personas.

-¿Y esos miedos a qué responden? ¿A los efectos adversos que pueda ocasionar una vacuna, por ejemplo?



-Claro. Miedo a los efectos adversos, miedo a la velocidad en la que se logró tener las vacunas... pero bueno, se ha ido explicando.



-¿En qué casos los trabajadores esenciales optaron por esperar por Pfizer, al también estar habilitados para recibirla?



-La idea es que para la mayoría de las personas sea la vacuna asignada. Y bueno, ha pasado, ha pasado sí, que docentes que además tienen alguna carrera o son personal de salud están optando (por esperar a la vacuna de Pfizer). Pero también está pasando que ahora que se amplió la franja etaria, el personal de salud (incluido) está optando por Coronavac. Eso también sucede.



-¿Aquellas personas que no se quisieron vacunar en esta etapa, podrán hacerlo en una segunda oportunidad?



-Bueno, se está evaluando. Se les está dando dos semanas de plazo y posiblemente después tengan que ir a su grupo etario. Después los grupos que van a ser por edad, van a ser sumatorios (es decir, seguirán pudiendo agendarse los habilitados anteriormente).

-¿Eso no estaba previsto, verdad?



-Inicialmente no, pero hubo alguna dificultad. Es lógico que así sea. La idea de esto es ser muy preciso, darle la vacuna a quien ha sido asignado. La idea es tener las cédulas de las personas y que se puedan agendar los que tienen cédula. Pero bueno, en esto obviamente alguno ha quedado afuera por error (docentes que no habían sido ingresados a la base de datos, por ejemplo).



-¿Cuánto está pesando la efectividad de Sinovac (50,3%) en la toma de decisión para ir a vacunarse?



-Posiblemente esté pesando, pero es un error tener en cuenta eso porque si pensamos que el objetivo es disminuir la morbimortalidad, Sinovac disminuye los casos severos y la muerte cercanos al 100%. Es decir, el objetivo lo vamos a tener. Baja a la mitad la probabilidad de tener cualquier síntoma, aunque sean leves. Es una vacuna interesante que se parece a lo que es la vacuna antigripal. También disminuye la infección asintomática y eso es muy importante para no transmitir el virus.

-¿Qué tipos de efectos adversos presentaron las personas que ya se vacunaron en Uruguay con Sinovac?



-Son síntomas vinculados temporalmente a la vacunación. Luego se analiza posteriormente si es debido a la vacunación. No hay ningún (caso) severo.



-¿Y qué tipo de síntoma experimentaron?



-La mayoría fueron mareos y algún dolor local. Esos son los síntomas.



-¿Costó tomar la decisión de habilitar la vacunación por franja etaria? Estaba pensado para una fase muy posterior.



-Lo que hay que tener en cuenta es que estamos en una pandemia; que hay certezas, que hay incertidumbres, y que hay que estar ajustando el plan todo el tiempo. En el primer grupo había asignadas 143.000 personas y no se estaba llegando. Y hay que tener en cuenta también las vacunas que hay disponibles. Y que todas están aprobadas para el uso hasta los 59 años, entonces eso nos limita para algunas franjas etarias. Tiene que ser una campaña rápida, entonces se va sumando. La idea es seguir adelante. Entonces, de la semana tres (del plan inicial), se trasladaron para arriba algunos grupos que son los hemodializados, los trasplantados, y un grupo de adultos que puedan recibir la vacuna de Sinovac (franja de entre 55 y 59 años).

-¿Cuántas personas son?



-Son 200.000 personas. Depende de cuántas se inscriban, es posible que se utilice todo el resto de las vacunas y que se vuelva a abrir con la nueva (tanda de) vacuna de Sinovac.



-¿Usted se va a vacunar?



-Por supuesto.



-¿Se encuentra incluida en la franja etaria actual o lo hará por pertenecer al personal de salud?



-Yo correspondo al personal de la salud y tengo trabajo en puerta de emergencia también. Seguramente me toque en el grupo de salud.