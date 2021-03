Salinas a quienes no se agendan para evitar segunda dosis en Semana Santa: "Somos todos vivos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que hoy y mañana se vacunarán contra el coronavirus menos de la mitad de personas que lo hicieron ayer y también menos que los anteriores días. El jerarca detalló que se espera que hoy asistan 10.000 personas aproximadamente y mañana 8.000 "porque les cae la segunda dosis el jueves santo y viernes santo".

Salinas explicó que no se habilitó la agenda para el próximo lunes para evitar que la gente se anote buscando eludir que la segunda dosis le cayera días feriados. "Nosotros no quisimos abrir para después de Semana Santa porque sino la gente no se agendaba. Somos todos vivos acá, por eso no quisimos abrir hasta hoy. No tenemos tiempo para perder", manifestó en "Así nos va" (Carve).

"Hoy vamos a abrir las agendas para la semana que viene (...) Se van a abrir las porteras a partir del próximo lunes para que se vacune la población de entre 55 y 59 años", puntualizó.



El lunes pasado, cuando comenzó el plan de vacunación, se administraron dosis a 17.770 personas, el martes a 14.715 y ayer a 21.332.



Salinas dijo que hasta el momento el ritmo de vacunación "es bueno, pero la capacidad que tenemos es bastante mayor" y señaló que se "puede y debe rendir más".



Uruguay empezó a vacunar el lunes al grupo definido como prioritario, conformado por trabajadores de la educación y del INAU, policías, militares y bomberos.



En ese sentido, remarcó que el Estado está preparado para dar hasta "30.000 por día". También aclaró que "la totalidad de las vacunas" las terminarán "de dar la semana que viene".