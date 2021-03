En 54.000 vacunados, 16 tuvieron reacciones adversas y uno requirió asistencia, dijo Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que de las más de 54.000 vacunas contra el coronavirus de Sinovac que se administraron en estos primeros tres días en Uruguay, se registraron 16 reacciones adversas de las cuales una sola requirió asistencia médica

El ministro señaló en diálogo con "Así nos va" (radio Carve) que se trató de una "reacción alérgica" que se solucionó con Kalitron.

Consultado sobre las personas comprendidas en el primer grupo y que no quieren vacunarse con Sinovac y esperar a Pfizer, sostuvo: "No hay que especular con eso, es una mala jugada".



Incluso el ministro remarcó que él se va a vacunar con Sinovac. "Tengo 59 años y lo considero leal porque no soy un médico que esté en la primera línea de batalla", explicó.

"La eficacia es muy buena y es tan buena como las demás", añadió.

Salinas informó que hoy y mañana se vacunarán contra el coronavirus menos de la mitad de personas que lo hicieron ayer y también menos que los anteriores días.

El jerarca detalló que se espera que hoy asistan 10.000 personas aproximadamente y mañana 8.000 "porque les cae la segunda dosis el jueves santo y viernes santo".

El lunes, cuando comenzó el plan de vacunación, se administraron dosis a 17.770 personas, el martes a 14.715 y ayer a 21.332.

Salinas dijo que hasta el momento el ritmo de vacunación "es bueno, pero la capacidad que tenemos es bastante mayor" y señaló que se "puede y debe rendir más".



Uruguay empezó a vacunar el lunes al grupo definido como prioritario, conformado por trabajadores de la educación y del INAU, policías, militares y bomberos.



En ese sentido, remarcó que el Estado está preparado para dar hasta "30.000 por día". También aclaró que "la totalidad de las vacunas" las terminarán "de dar la semana que viene".

Por otra parte, a Salinas le preguntaron sobre las declaraciones del doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), que el lunes pasado dijo que Uruguay registró primeros casos de reinfección de coronavirus. "Sé que son pocos, pero sé que están constatados", respondió el ministro y dijo que está a "la espera de un informe más contundente".