Medina anunció que Uruguay registró primeros casos de reinfección de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Dr. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas que participó este lunes junto a autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) por el inicio de la administración de vacunas, anunció que Uruguay confirmó primeros casos de reinfección de coronavirus.

"Tenemos casos diagnosticados confirmados con biología molecular. No tengo la cifra exacta, pero sí tenemos casos y lo que sabemos es que las reinfecciones no son muy comunes, pero sí ocurren. Ocurren tan pronto como 26 días entre una infección y la otra", expresó.

Medina indicó que "lo habitual es que las reinfecciones ocurran tres meses luego del primer episodio".



"En Uruguay hemos tenido algunos casos, no sé cuántos, y no todos tienen demostración molecular; el haber tenido la infección o habernos vacunado no tiene que ser una carta abierta a vivir la vida como antes. Sí que nos va a mejorar la interacción entre nuestros seres más queridos, pero ni la vacuna ni haber estado infectado debe ser la excusa para bajar las medidas de prevención", agregó.

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, explicó por su parte que "por el momento la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomienda vacunar en dentro de seis meses", luego de detectada la infección, pero aclaró que "eso no quiere decir que no surja nueva evidencia".

También señaló que se comenzaron a realizar test serológicos a "gran escala" en el personal de la salud para detectar si ya tuvieron el virus.



"Va a estar terminado para cuando comience la vacunación" de ese grupo, indicó.