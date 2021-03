Salinas: "Tenemos 47.118 personas agendadas para vacunarse en los tres primeros días"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, brindó esta mañana una conferencia de prensa tras el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus y dijo que "la vacunación es una realidad en el país". "En este momento tenemos 47.118 agendadas para vacunarse en los tres primeros días", sostuvo.

"Ha sido un desafío extremo para el país y el mundo. Tenemos una carta fundamental par hacer frente al flagelo. Ese es disponer de la cantidad de vacunas requeridas para conseguir la inmunización", expresó.

Salinas remarcó que es "muy importante la conciencia colectiva". "Hay vacunas, hay vacunas para todos. Es muy importante la conciencia colectiva para no hacer un lockdown o un cierre total", manifestó.



"Somos una sociedad consciente, una sociedad que tuvo una impronta de vacunación desde los primeros tiempos. Tenemos uno de los índices de enfermedades prevenibles en vacunación más altos de América Latina y el Caribe", añadió.

Por su parte el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, señaló: "Estamos abriendo una nueva etapa en el combate a la pandemia, una etapa más. Como han sido hasta ahora, una etapa de responsabilidad, de forma escalonada".



"Tenemos el desafío de vacunarnos para cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos este desafío en conjunto con lo que representa hoy, 1º de marzo, un aumento de movilidad. Tenemos que continuar con las medidas de cuidado, tenemos que restringir los contactos", sumó.

De la conferencia también participó el Dr. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que explicó detalles de las vacunas y dijo que "hay 12 vacunas aprobadas al momento".



Medina dijo que en este momento "hay 12 millones de personas que ya recibieron la dosis de Sinovac", que Uruguay comenzó a otorgar hoy.



Asimismo explicó que la vacuna de Pfizer está siendo administrada en 65 países y la de AstraZeneca en 69.

Salinas y Medina también instaron a que las personas se vacunen "lo más pronto posible" y no especulen a esperar la llegada de Pfizer para evitar que la segunda dosis de Sinovac coincida con la Semana de Turismo.



"No tenemos tiempo para perder con especulaciones. Nos estamos jugando la vida y la salud del país. El momento es ahora. Si nos tenemos que dar una segunda dosis en Semana de Turismo o Semana Santa, hay que dársela. Tenemos las vacunas, no hay excusas. Es necesario hacerlo por el bien de país", dijo Salinas.



"La situación de Uruguay es ideal para vacunarse. Tenemos un discreto ascenso en este momento, pero la cantidad de casos por millón de habitantes y la cantidad de fallecidos lamentablemente por millón de habitantes, hace que Uruguay esté en condiciones inmejorables para hacer una tarea única en el mundo que es inmunizar en condiciones óptimas (...) Tenemos una responsabilidad cívica y civil de responder a este llamado de las autoridades para vacunarse. El que no se quiera vacunar ahora después va a quedar rezagado y vamos a pasar a los siguientes grupos que están programados", agregó.

La semana pasada llegaron al país 192.000 dosis de la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac y hoy comenzó la vacunación de unos 140.000 funcionarios esenciales de varias áreas. En esta primera etapa se vacunará a funcionarios esenciales (trabajadores de centros CAIF, educación inicial, primaria, secundaria, UTU, INAU, y policías, bomberos y militares en actividad).