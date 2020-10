Más de 250 aislados por COVID-19 en Rivera; intendenta pide al gobierno "consejos claros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia del coronavirus no da tregua en Uruguay. Ayer se alcanzó un nuevo récord al registrarse 64 nuevos casos positivos, subiendo a 429 las personas con la enfermedad.

Paralelamente, se confirmó la muerte número 52. Se trata de un hombre de 69 años de Montevideo.



Del total de nuevos detectados, 34 corresponden a contactos con enfermos, entre los que se encuentran casos vinculados a brotes; cuatro son importados y 24 se encuentran en investigación, es decir, no se estableció aún el nexo epidemiológico.



De los 64 confirmados, 32 son de Montevideo, 23 de Rivera, cuatro de Canelones, cuatro de Colonia y uno de Durazno. Además, hay seis personas que se encuentran en cuidados intensivos y una en intermedios. Esta cifra viene en aumento, de hecho, hace una semana solo había una persona en intermedio.

Mientras tanto, en Rivera -donde el ministro de Salud Pública dará una conferencia hoy-, las autoridades combaten el cuarto brote de COVID-19. Este tiene la particularidad de que se presenta con varios focos en locales comerciales, centros educativos, iglesias, el hospital departamental y mutualistas.

Por esta situación, el director departamental de Salud Carlos Sarries informó que el gobierno prepara un “feriado quirúrgico” en la ciudad. La medida se aplicaría durante 15 días y el objetivo es postergar las cirugías coordinadas. Con esto se espera que haya la menor circulación posible de pacientes y familiares en los centros de salud.



Tras una nueva reunión del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed), las autoridades señalaron que si el feriado se confirma no se verían resentidas las cirugías de urgencia ni las oncológicas.



Otra de las nuevas disposiciones que prepara el gobierno en la ciudad es la implementación de la telemedicina.

Más de 250 personas estaban aisladas ayer en Rivera a la espera de los resultados de los hisopados, según informaron fuentes de la salud a El País. Todas ellas habían estado en contacto con pacientes que dieron positivo.



En la Intendencia de Rivera no solo hay preocupación por el aumento de casos diarios, sino también porque dicen no tener información clara sobre lo que deben hacer. En la conferencia de prensa que realizó tras el Cecoed, la intendenta Alma Galup señaló: “Necesitamos consejos claros, que de alguna manera se dirijan en forma particular a Rivera, pero que se emanen claramente desde el gobierno nacional y desde el MSP. Necesitamos ordenarnos para actuar”.

En el departamento, las autoridades aumentaron los controles y reforzaron los equipos que se encargan de la trazabilidad de los casos, es decir, de determinar los contactos.



Otro de los aspectos que preocupa al gobierno departamental es el ingreso de brasileños cada fin de semana a Rivera. Llegan de compras y lo hacen en ómnibus. Galup dijo: “Evidentemente son otros organismos de gobierno que tendrían que tomar las medidas si creen que las deberían de tomar. Nosotros no debemos y no podemos actuar sobre eso”. En Cancillería informaron que se trabaja en una nueva disposición pero no se otorgó mayor información.



Rivera es el segundo departamento con más infectados después de Montevideo. El informó ayer que el departamento norteño tiene 123 casos activos, mientras que la capital tiene 204.