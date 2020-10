"Hay algo que se está desbordando y es por Rivera", alertó infectólogo Savio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico infectólogo Eduardo Savio analizó este martes la situación sanitaria de Uruguay por el coronavirus y alertó que "hay algo que se está desbordando y es por Rivera, que aparece como un país aparte".

En diálogo con radio Uruguay, el especialista dijo que "es tanto el intercambio que hay allí y factores sociales que pesan como las continuas reuniones religiosas sin cumplir ningún protocolo" que hacen que Rivera tenga "un comportamiento diferente al resto del país".

"No se puede seguir permitiendo la libre circulación de personas infectadas principalmente cuando es para hacer algo no esencial, como hacer compras en un shopping. A veces no hay más remedio que ponerse más fuerte", añadió.



Rivera es el segundo departamento del país con más personas enfermas (104), después de Montevideo, que registraba ayer 185 en el reporte diario que entrega el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El País informó hoy que en Rivera hay tres escuelas cerradas y 16 que están "afectadas" por brote de COVID-19.



Savio dijo que para evitar la propagación del virus en el país son determinantes los testeos, rastreos y el mantenimiento del distanciamiento físico sostenido.



Sobre ese último punto, advirtió que "al parecer no se puede cumplir en muchísimos casos" y puso el ejemplo de las fiestas clandestinas.

"Lo que no hay duda es que el aumento de casos de coronavirus en Uruguay se debe a a la apertura social y a la conducta desigual que los ciudadanos han tomado. Algunos adhieren a las normas de prevención y otros no lo hacen (...) Son las propias personas las que inducen lo que va a suceder. En este caso no es bueno. No está bien el aumento continuo de los casos", explicó.



Savio destacó que "la mayor parte de los infectados en el país se da en el grupo de 25 a 34 años". "Eso quiere decir que los jóvenes son los que más se vienen infectando. Son los que más adhieren a la socialización, fiestas, reuniones y no todos se cuidan lo suficiente", indicó.



"El mundo hoy se mapea en verde, naranja y rojo en lo que hace a riesgo de enfermar y transmisión. Uruguay tiene nivel de riesgo verde sostenido con porque tiene menos de 4% de positividad en su población y menos de 25.000 infectados por 100.000 habitantes", detalló el infectólogo.