Robó y a los cuatro minutos fue detenido gracias a las cámaras

Un delincuente de 20 años robó del interior de un auto estacionado en la zona de Paso Molino y todo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia. Dos agentes policiales lo detuvieron minutos después del robo y a pocos metros.

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La Policía logró detener a un delincuente tan solo cuatro minutos después de que había robado en el interior de un auto estacionado.

Las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ministerio del Interior detectaron a un joven que ingresó a robar en el interior de un vehículo.

El auto estaba estacionado en el patio de una casa de la calle Francisco Piria y San Mateo, en la zona de Paso Molino.

En la filmación puede verse cómo el joven robó en el interior del auto sobre las tres de la mañana y fue detenido por dos agentes policiales cuatro minutos más tarde.

Al momento de la detención el joven tenía un encendedor imitación de un arma de fuego y una billetera con cinco tarjetas de crédito que pertenecían al dueño del auto.

El delincuente tiene 20 años y antecedentes penales por hurto y tráfico de armas. Fue procesado con prisión.



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