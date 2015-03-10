Robó, lo negó, pero las cámaras lo habían filmado

Las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio del Interior en el barrio Paso Molino, registraron cómo un hombre le robó la cartera a una mujer. Fue detenido por los vecinos hasta que llegó la Policía.

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Las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio del Interior en el barrio Paso Molino, registraron cómo un hombre le robó la cartera a una mujer de 24 años.

La rapiña ocurrió en la esquina de Agraciada y Francisco Piria. En las imágenes se puede ver cómo el delincuente le quita las pertenencias a la mujer y luego intenta escapar, pero es detenido por una persona que casualmente se encontraba en el lugar, en una camioneta estacionada.



El hombre fue retenido por los vecinos hasta que llegó la Policía.

Una vez detenido el hombre negó los hechos, pero no tuvo en cuenta de que las cámaras habían registrado todo.

Finalmente fue procesado con prisión por un delito de rapiña en grado de tentativa.

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